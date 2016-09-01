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1 сентября 2016 г.

Племенные хозяйства Ставрополья наладили поставки продукции в Иорданию

Бык-производитель

Племенные хозяйства Ставрополья расширяют географию поставок своей продукции, в том числе и за рубеж. По данным минсельхоза края, племенные организации, которые занимаются разведением крупного рогатого скота, готовы реализовать около трех с половиной тысячи голов – в основном мясного направления. Договоры на реализацию бычков заключены с покупателями из Дагестана, Ингушетии, Астрахани, Чечни, Кабардино-Балкарии, Крачаево-Черкесии, Волгограда, Саратова. В этом году цена реализации на десять процентов выше, чем в прошлом. Как сообщил министр сельского хозяйства края Владимир Ситников, общее количество племенного крупного рогатого скота в крае – 20,3 тысячи голов. Хозяйства разводят такие породы КРС, как калмыцкая, герефордская, казахская белоголовая, лимузинская. Племенные организации, занимающиеся разведением элитных овец, поставят на рынок около тридцати тысяч животных. География сбыта – Дагестан, Ингушетия, Астрахань, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Волгоград. Как сообщили в пресс-службе ведомства, десять тысяч баранчиков изъявили желание купить предприниматели из Иордании. Кстати, в прошлом году они приобрели такую же партию животных. Ставропольский край является лидером по племенному овцеводству, напомнил министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников. В регионе разводят одиннадцать пород. Тонкорунные: ставропольская, грозненская, кавказская породы, советский меринос, маныческий меринос, джалгинский меринос. Полутонкорунная – северокавказская мясо-шерстная. По прогнозам специалистов, сезон продаж продлится до ноября.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160901/plemennye_khozyaystva_stavropolya_naladili_postavki_produktsii_v_96260.html
Фотография к статье Племенные хозяйства Ставрополья наладили поставки продукции в Иорданию
Бык-производитель
Бык-производитель
Фото минсельхоза СК
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