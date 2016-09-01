Министр сельского хозяйства края провел прием в Красногвардейском районе

Министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников провел прием жителей Красногвардейского района.

Круг вопросов, с которыми граждане обратились к чиновнику, касались самых различных областей регионального агропрома. В их числе – о государственной поддержке, участии в целевых ведомственных программах «Поддержка начинающих фермеров», «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств», «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», «О развитии кооперации в Российской Федерации и Ставропольском крае на 2016-2017 годы».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, фермер Петр Плаксин задал сразу три вопроса: имеются ли на территории края предприятия по переработке твердых сортов пшеницы, как быть в случае, если кадастровая стоимость земельных участков под объектами недвижимости завышена, о нюансах предоставления несвязной поддержки в области растениеводства. Другой глава КФХ – Виталий Афанасьев попросил дать разъяснения по поводу возможности использования остатков денежных средств, полученных в рамках гранта по поддержке начинающих фермеров.

http://www.stapravda.ru/20160901/ministr_selskogo_khozyaystva_kraya_provel_priem_v_krasnogvardeys_96259.html