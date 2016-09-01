Крайизбирком Ставрополья рассмотрел две жалобы

Две жалобы рассмотрел краевой избирком на очередном заседании.

Жалобу уполномоченного представителя «Партии роста» Н.Красникова на постановление избирательной комиссии города Ставрополя об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Ставропольской городской Думы, выдвинутого от этого избирательного объединения члены крайизбиркома удовлетворили. А жалобу С.Арасланова о признании незаконным распространение на территории города Ставрополя агитационного материала «Единой России» оставили без удовлетворения.

Также были рассмотрены вопросы о предвыборных печатных агитационных материалах и регистрации доверенных лиц кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, выдвинутых по одномандатным избирательным округам.

http://www.stapravda.ru/20160901/krayizbirkom_stavropolya_rassmotrel_dve_zhaloby_96263.html