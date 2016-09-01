Каскад фонтанов и интерактивный музей появятся в центре Ставрополя

Каскад фонтанов и интерактивный музей / «Ставропольская правда» от 2 сентября 2016 г.

Благоустройство центра краевой столицы, строительство здесь интерактивного музея и генеральные планы городов Лермонтова и Изобильного обсудили участники заседания краевого градостроительного совета при губернаторе СК в правительстве края.

Спикером выступил первый заместитель председателя краевого правительства – заместитель председателя градостроительного совета Иван Ковалев. В обсуждении важнейших для края вопросов участвовали члены правительства региона, руководители профильных министерств края, представители надзорных ведомств, архитектурного и строительного сообщества, главы муниципальных образований и общественники. Правительство края уделяет серьезное внимание, особенно в последнее время, облику городов и районных центров Ставрополья, стремится создать комфорт для его жителей.

По словам главного архитектора краевого центра Геннадия Ленцова, благоустройство 53-го квартала, более известного горожанам как площадь у Ангела-хранителя, будет производиться в несколько этапов. Сейчас ведутся работы по реконструкции фигуры Ангела и стелы под ним. Эти работы будут полностью окончены к Дню края, как и работы по озеленению прилегающей территории. Городские коммуникации, которые проложены под площадью в большом количестве, перенесут за пределы благоустраиваемой зоны, а на их месте возведут необходимую дренажную систему. Следующий этап предполагает реализацию проекта, получившего «Золотой диплом» на Всероссийском конкурсе архитектурных проектов в Москве. Это будет строительство каскада фонтанов с водоемами от Ангела-хранителя к проспекту Октябрьской Революции. Полностью перестроен будет и существующий фонтан у стелы с Ангелом-хранителем. Зимой чаши фонтанов будут украшаться инсталляциями рождественской и новогодней тематики с разноцветной электрической подсветкой. Брусчатку заменят на гранит, вдоль каскада будут высажены деревья, разбиты клумбы, среди которых расположатся скамейки, малые архитектурные формы, сквер и пешеходные дорожки. От высокозатратного плана по возведению под площадью Ангела большой автомобильной парковки пришлось отказаться, но будет реализован усеченный план – создадут заземленную парковку, которая практически не будет видна из прогулочных зон. Реализовать задуманное городские власти обещают уже к следующему Дню края в 2017 году.

Интерактивный музей «Родина» станет частью выставочного комплекса, который построят на проспекте Безымянном краевой столицы. Комплекс будет расположен на площади 6500 квадратных метров. Также тут будет построена парковка на 100 машино-мест. Основу же самого музея составит уникальная для нашего региона мультимедийная площадка с использованием самых современных информационных технологий, в том числе голографических изображений. Знакомиться с материалом выставок посетители смогут при помощи сенсорных столов и экранов, очков виртуальной реальности, лайтбоксов, коллажей, проекторов, планшетных компьютеров. В подготовке экспозиций их создатели смогут использовать приемы видеоинфографики, анимации, трехмерного моделирования и цифровых реконструкций.

Как рассказал Геннадий Ленцов, сейчас для выставочного комплекса уже проведено 40% проектно-изыскательских работ, до 15 сентября они полностью будут окончены. Затем документы подадут на экспертизу, результаты которой станут известны уже 1 декабря, после получения разрешения на строительство начнется стройка.

Оба этих проекта были названы участниками совещания интересными и, безусловно, очень важными для города и края. Остается только качественно и без затягивания сроков их реализовать.

О генеральном плане города Лермонтова рассказал глава его администрации Станислав Полулях. Он отметил, что Лермонтов – один из самых молодых городов края, начал строиться в 50-е годы прошлого столетия как рабочий поселок для сотрудников уранового предприятия. Поэтому городская архитектура, дороги, развязки, коммуникации изначально закладывались по классическому советскому городскому проекту того времени – над генеральным планом работали московские архитекторы, и сделан он был очень качественно. Последующие генпланы делались на основе первоначального, последний принят до 2012 года, но он актуален, и надобности менять его нет. Большая часть домов города построена в сталинскую эпоху и по проектам того времени. Эта часть города также очень качественна и обладает архитектурной эстетикой. Но есть и проблемы – около 70% коммуникаций изношено и требует замены, не завершено благоустройство центра города и мест отдыха горожан. Нет и четких утвержденных границ города и границ городских лесов, в том числе Бештаугорского заповедника. Практически не используются возможности города как туристического центра, хотя уникальный климат и ландшафт к этому располагают, а следов былого уранового производства давно нет, о чем свидетельствуют данные нескольких официальных экспертиз.

Что касается социальных объектов. Садов, школ, медицинских учреждений в городе в достаточном количестве. А к чемпионату мира по футболу 2018 года в Лермонтове будет построено несколько крупных спортивных объектов.

Первый заместитель главы администрации Изобильного Елена Нелен рассказала, что есть утвержденный генплан, по которому и развивается город. На сегодняшний день на одного человека приходится 25,1 квадратного метра жилья, что выше среднероссийского и среднекраевого показателей, но по существующим нормам должно быть 30 квадратных метров, так что есть к чему стремиться. Для этого под строительство осваиваются резервные территории бывших дачных поселков. Для города остается острой проблема обеспеченности медицинскими учреждениями. В планах увеличение коечного фонда больниц, дефицит которого сегодня составляет 275 койко-мест, за счет реконструкции и строительства, а также строительство детской поликлиники и стационара. Недостаточно, исходя из современных норм, в городе зеленых зон, но и эту проблему тоже предстоит решить, озеленяя площади, разбивая новые парки и скверы. Есть проблема перегруженности городских дорог транзитным транспортом, что сказывается на экологии и качестве покрытия дорожного полотна. Поэтому планируется строительство южного и северного объездных путей. Также необходимы реконструкция и замена большей части коммунальных сетей города и строительство нового водовода.

Заместитель председателя правительства – министр экономического развития Ставропольского края Андрей Мурга рекомендовал на будущее всем докладчикам сделать одним из главных в своих докладах, касающихся генеральных планов застройки, раздел о состоянии экономики в городе, какие предприятия там работают, строятся или намечено их создание в обозримом будущем, чтобы точнее оценивать перспективы города.

Иван Ковалев предложил экспертной группе совета на будущее разработать для докладчиков план из 20-23 пунктов, в каждом из которых нужно будет рассказать, что имеем, что должно быть, что запланировано сделать и в какие сроки. Чтобы каждый из сидящих в зале глав городов и районов мог параллельно докладу анализировать ситуацию в своем муниципалитете. При таком подходе доклады станут более короткими, четкими, структурированными, без долгих вступлений и «словесных витиеватостей, призванных замаскировать проблемы».

http://www.stapravda.ru/20160901/kaskad_fontanov_i_interaktivnyy_muzey_poyavyatsya_v_tsentre_stav_96292.html