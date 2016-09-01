Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров побывал в районных школах

В День знаний глава края В. Владимиров посетил районы края. Первых с праздником он поздравил педагогов, родителей и учеников средней школы №1 села Левокумского. «Как и прежде, первое сентября объединяет всех нас и остается днем, приносящим знания, которые мы используем всю свою жизнь. Это праздник будущего, и наше будущее – это дети», отметил он.

Далее В. Владимиров принял участие в торжественной линейке и в средней школе №2 села Арзгир. Губернатор осмотрел образовательное учреждение: здесь был проведен ремонт, в прошлом году в здании отремонтирован спортзал. Кроме того, в рамках краевой программы были установлены 198 современных оконных блоков.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20160901/gubernator_stavropolya_vladimir_vladimirov_pobyval_v_rayonnykh_s_96272.html