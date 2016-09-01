Глава Кисловодска: Город-курорт федерального значения должен быть финансово самодостаточным

Глава Кисловодска Александр Курбатов намерен добиваться пересмотра доли отчислений с налога на доходы физических лиц в бюджеты городов-курортов федерального значения. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной итогам совещания в Контрольном управлении администрации Президента РФ о выполнении поручения Владимира Путина по комплексному развитию Кисловодска.

На совещании в Контрольном управлении администрации Президента РФ заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа Андрей Резников, заместители председателя правительства Ставропольского края Роман Петрашов и Ирина Кувалдина, глава города-курорта Кисловодска Александр Курбатов, представители министерств и профильных ведомств обсудили с заместителем начальника Контрольного управления Президента РФ Андреем Кириенко целесообразность принятия отдельной Федеральной целевой программы, направленной на выполнение плана по комплексному развитию Кисловодска.

– Это наше предложение поддержало большинство участников совещания, и оно включено в протокол, – прокомментировал Александр Курбатов.

Но и сейчас, пока нет ФЦП, идет активная работа по ряду направлений. Александр Курбатов отметил деятельное участие Министерства культуры РФ в реализации ряда значимых проектов в Кисловодске. Прежде всего – это реставрация здания государственного цирка. На то, чтобы здание знаменитого кисловодского цирка соответствовало современным требованиям, из федерального бюджета будет выделено более 200 миллионов рублей.

– Я неделю назад разговаривал с заместителем Министра культуры, курирующим строительство. Он твердо пообещал, что до конца нынешнего года работы начнутся. Также мы сейчас обсуждаем вопросы восстановления Музыкальной раковины, которая находится около здания Курзала. На это Министерство культуры уже зарезервировало 40 миллионов рублей в рамках формирования бюджета на 2017-й год. А пока активно готовят проектно-сметную документацию.

На совещание в Контрольном управлении Президента России шел разговор и о создание федерального бюджетного учреждения, которое будет управлять Кисловодским национальным парком (бывшим Курортным).

– Представители Министерства природных ресурсов заверили, что до конца года оно будет создано: все соответствующие решения уже приняты, кандидатуры на должность руководителя учреждения внесены и рассматриваются.

Предполагалось, что дирекция Национального парка «Кисловодский» разместится в здании «Нарзанной галереи», являющимся объектом культурного наследия федерального значения. Александр Курбатов категорически возражает против этого, поскольку руководство города-курорта планирует полностью запретить движение автотранспорта по улице Коминтерна (к которой прилегает Нарзанная галерея), реконструировать ее и превратить в прогулочную зону. Если же там появится крупное, активно действующее учреждение со своим служебным транспортом, то все эти планы рухнут. Взамен глава города пообещал предоставить в центре города другое помещение, где будут созданы все условия для функционирования данного бюджетного учреждения. Это предложение внесено в протокол совещания.

– Больше никаких проблем, связанных с формированием Кисловодского национального парка я не вижу, – заявил Александр Курбатов журналистам.

Глава города также сообщил, что на совещании в Контрольном управлении администрации Президента было дано поручение в срок до 15 сентября доработать Программу комплексного развития города-курорта Кисловодска.

Александр Курбатов подчеркнул, что Кисловодску особое внимание уделяют губернатор и правительство Ставропольского края. Так, в нынешней непростой финансовой ситуации на ремонт дорог в городе-курорте из регионального бюджета выделили 224 миллиона рублей. В этой связи, градоначальник сообщил долгожданную новость:

– Пятого сентября мы приступаем к ремонту автомобильного моста на улице Вокзальной. Абсолютно уверен, что до конца года мы его завершим.

Градоначальник заверил, что к будущему лету в курортной зоне появится Шаляпинский сквер. Он будет выдержан в стиле Каскадной лестницы и соединит ее с привокзальной площадью, на которой находится музей «Дача Шаляпина».

Есть надежда, что удастся возродить и бездействующий полтора десятка лет киноконцертный зал «Россия». На вопрос журналистов Александр Курбатов ответил так:

– Буквально сегодня я в очередной раз связывался с московским инвестором, который уже разработал три эскизных проекта. Сейчас мы договариваемся о том, чтобы из Москвы в Кисловодск приехала рабочая группа. Тогда с участием депутатов рассмотрим их предложения. Так что работа идет и мы сделаем все возможное, чтобы этот объект как можно скорее вступил в строй.

Волновала журналистов и судьба другого знакового объекта – дома-музея Александра Солженицына, к которому почти вплотную приблизились новостройки. Александр Курбатов однозначно заявил, что к 2018 году, когда в стране будут широко отмечать 100-летие со дня рождения нашего выдающегося земляка, все постройки, загромождающие подходы к усадьбе, будут снесены и будет восстановлен тротуар, соединяющий «Дом Солженицына» с «Дачей Шаляпина». Администрация Кисловодска, – с учетом новых обстоятельств, – возобновила судебные процедуры по сносу прилегающих к Дому-музею строительных конструкций. На днях состоялось совещание с участием представителей Министерства культуры РФ, полпредства Президента России в СКФО, на котором пытались найти компромисс с застройщиком.

Однако большую часть пресс-конференции с градоначальником занял разговор о проблемах ЖКХ и благоустройстве города. Александр Курбатов посетовал, что многие, казалось бы, мелкие проблемы пока не удалось решить из-за того, что в местном бюджете просто не хватает средств. Экономить приходится буквально на всем:

– Вот на днях купили три импортных машины для уборки улиц. Техника качественная, но уже бывшая в употреблении. А на новую у города-курорта федерального значения просто нет денег.

Александр Курбатов считает, что для федеральных курортов необходимо пересмотреть распределение налогов.

– Например, от налога на доходы физических лиц, собираемого в Кисловодске, местному бюджету достается всего 20 процентов. Точно так же, как, например, Минеральным Водам или Георгиевску. Но они могут развивать промышленность, строить фабрики, заводы и таким образом пополнять бюджет. Мы этого не можем делать, поскольку то, что для них хорошо, для города-курорта – смерть. Поэтому я настаиваю на том, чтобы по федеральным городам – курортам в целом в России, – а их меньше, чем пальцев на руке, – была отдельная строчка в Бюджетном кодексе, которая бы позволяла федеральным курортам оставлять как минимум 50 процентов налога на доходы физических лиц. Наши санатории работают «на полную катушку», а город-курорт ходит с протянутой рукой.

В этой связи Александр Курбатов сообщил журналистам, что на 25 октября уже назначено выездное заседание Совета Федерации. Сенаторы из комитетов по бюджетной политике, местному самоуправлению, законодательству, социальной политике обсудят на примере Кисловодска, как городу-курорту федерального значения себя финансово содержать.

http://www.stapravda.ru/20160901/glava_kislovodska_gorodkurort_federalnogo_znacheniya_dolzhen_byt_96261.html