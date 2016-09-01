Финал 62-го кубка «Ставропольской правды» по футболу пройдет селе Дмитриевском

В финале 62-го розыгрыша кубка «Ставропольской правды» по футболу 2016 года встретятся 3-кратный чемпион края и 4-кратный обладатель нашего кубка ставропольская «Электроавтоматика» и «Колос-Калининское» из Покойного, на счету которого два титула победителя чемпионата края и столько же побед в финалах кубка «СП». В полуфинале ставропольские заводчане в пух и прах разнесли изобильненский «Сигнал» – 6:0. В другом матче все сложилось куда драматичнее. Буденовский «Спартак» не смог удержать преимущество в два мяча в игре против покойненского ФК «Колос-Калининское». В добавленное время успех сопутствовал покойненцам – 3:2.

Решающий матч за почетный трофей газеты на сей раз уедет из краевого центра и им впервые смогут наслаждаться болельщики села Дмитриевского Красногвардейского района. Именно на их прекрасном стадионе 15 октября пройдет финал 62-го розыгрыша кубка «СП» – «Электроавтоматика» и «Колос-Калининское».

В. МОСТОВОЙ

http://www.stapravda.ru/20160901/final_62go_kubka_stavropolskoy_pravdy_po_futbolu_proydet_sele_dm_96290.html