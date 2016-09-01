1-е сентября встретили в ведущих вузах Ставропольского края

Мероприятия, посвященные Дню знаний, прошли и в вузах региона. Так, в Северо-Кавказском федеральном университете первокурсникам вручили студенческие билеты и зачетные книжки. В этом году в СКФУ поступило рекордное количество человек – почти восемь тысяч. Это ребята из 53 субъектов России и из 30 иностранных государств. Самый высокий балл среди первокурсников, 292, – у Елены Звягинцевой. Девушка выбрала специальность «Медицинская биохимия».

А в Ставропольском государственном медицинском университете в День знаний отметили торжественным шествием колонны всех факультетов, творческим приветствием первокурсников и традиционным запуском в небо воздушных шаров.

В 50-ый раз День знаний встретили в Ставропольском государственном педагогическом институте. Именно здесь можно было не только услышать торжественное исполнение российского гимна, но и увидеть его! На линейке гимн страны студенты исполнили на языке жестов.

http://www.stapravda.ru/20160901/1e_sentyabrya_vstretili_v_veduschikh_vuzakh_stavropolskogo_kraya_96271.html