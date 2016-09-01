1 сентября встретили первоклашек в лицее №17 Ставрополя

Первого сентября во всех учебных заведениях края встретили День знаний. Отрадно, что первый звонок прозвенел для 33 тысяч первоклассников региона! Более ста из них будут учиться в лицее №17 Ставрополя, где побывали корреспонденты «Ставропольской правды».

На торжественной линейке было много счастливых и взволнованных лиц: для выпускников это год будет последним, а для первоклашек – первым и самым важным. Как отметила директор лицея №17 Ольга Попцова, 1 сентября – это праздник тех, кто учится и тех, кто учит. В лицее работают замечательные педагоги, которые делают все для того, чтобы раскрыть таланты детей.

– Дорогие первоклассники, сегодня для вас начинается новый жизненный этап: будут трудности и преграды, но знайте, что рядом с вами всегда мудрый учитель. Пусть школьные году будут для вас счастливыми! Дорогие выпускники, пусть грядущий год исполнит все ваши желания. Верьте в себя, упорно идите к цели, не бойтесь трудностей! – пожелала О.Попцова.

Первая линейка в лицее №17, безусловно, запомниться первоклашкам, ведь добрые напутственные слова они услышали не только от учителей, позитивный настрой детям подарили Мэри Поппинс, Бармалей, доктор Айболит…

http://www.stapravda.ru/20160901/1_sentyabrya_vstretili_pervoklashek_v_litsee_17_stavropolya_96269.html