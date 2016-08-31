Житель Ставрополья убил отца стамеской

Вступил в законную силу приговор в отношении А. Букина за совершение убийства, сообщила пресс-служба прокуратуры края. Он осужден к наказанию в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год. Судом установлено, что Букин в октябре прошлого года в поселке Цимлянском в ходе ссоры с отцом нанес ему семнадцать ударов стамеской в область груди, от чего тот скончался на месте.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20160831/zhitel_stavropolya_ubil_ottsa_stameskoy_96253.html