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31 августа 2016 г.

Житель Ставрополья убил отца стамеской

Вступил в законную силу приговор в отношении А. Букина за совершение убийства, сообщила пресс-служба прокуратуры края. Он осужден к наказанию в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год. Судом установлено, что Букин в октябре прошлого года в поселке Цимлянском в ходе ссоры с отцом нанес ему семнадцать ударов стамеской в область груди, от чего тот скончался на месте.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20160831/zhitel_stavropolya_ubil_ottsa_stameskoy_96253.html
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