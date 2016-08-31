Юлия Тузова представила в Ставрополе свой альбом «Подлежащее»

В Ставрополе прошел концерт Юлии Тузовой. Юлия – знаковая фигура современной авторской сцены, участница множества музыкальных, поэтических фестивалей. Ее творчество пронизано поэзией, наполнено чувством высокой грусти и глубокой любви. К сожалению, в краевой столице она редкий гость, ведь живет и работает в Москве, поэтому в этот раз поклонники творчества не упустили счастливого шанса услышать ее. В Ставрополе Юля представила альбом «Подлежащее».

– Я училась на режиссерском отделении в Ставропольском училище искусств. В то время было написано много песен, случилось много интересных встреч с творческими людьми, – рассказала она после концерта. – А вообще, Ставрополь – моя вторая родина. Люблю ставропольские ветра! Когда в Москве дует ветер, мне кажется, что он прилетел именно отсюда...

Юля Тузова сумела создать свой неповторимый стиль в музыке, наверно, потому, что по-настоящему влюблена в нее. На сцене она не боится рассказывать о сокровенном, каждый раз отдавая зрителю часть своей души — возможно большую часть... И, как призналась, перед каждым выходом волнуется.

У Юлии Тузовой четверо детей и куча интересных проектов. Основной, который сейчас отнимает много времени, – группа Порт Июля. Благодаря интересному материалу и индивидуальному звучанию выступления коллектива не оставляют равнодушными зрителей, которых становится все больше и больше. Юля рассказала, что музыка группы не выдержана четкими рамками и определениями – это материал для души, от которого можно впасть в транс, покачаться на волнах ритма, погрузиться в смысл поэтичных образов.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20160831/yuliya_tuzova_predstavila_v_stavropole_svoy_albom_podlezhaschee_96248.html