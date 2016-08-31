В марте 2018 года жители Ставрополя попробуют урожай, выращенный в новых теплицах

20 тысяч тонн ежегодно – такой объем овощей запланировано собирать в теплицах краевого центра. Напомним, презентация инвестпроекта по их строительству прошла весной на заседании городского совета. Теплицы появятся в границах создаваемого регионального индустриального парка «Энергия», обеспеченного всей необходимой инженерной инфраструктурой.

– У Ставрополя есть все предпосылки для успешной реализации таких проектов – транспортные пути, база сбыта, трудовые ресурсы, поскольку такому тепличному комплексу потребуется не менее 400 специалистов. И главное – мощная поддержка правительства и губернатора края. Мы приложим все усилия к тому, чтобы инвесторам здесь работалось комфортно, – заявил глава администрации Ставрополя А. Джатдоев.

В настоящее время подготовка к строительству тепличного комбината набирает обороты: проект одобрили в Корпорации развития Северного Кавказа, к его реализации подтянулся соинвестор – крупный московский отраслевой холдинг ОАО «РТИ».

Первый урожай планируется получить в марте 2018 года, сообщили в пресс-службе администрации города.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20160831/v_marte_2018_goda_zhiteli_stavropolya_poprobuyut_urozhay_vyrasch_96250.html