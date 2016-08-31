Ставропольские паломники отправились в хадж
В этом году около 4000 граждан России собираются отправиться в хадж к святым местам из международного аэропорта Минеральные Воды, аэропортов Грозный и Магас.
28 августа состоялся первый вылет. Всего запланировано 15 авиарейсов с паломниками. Чтобы посещение священных для каждого мусульманина мест не было омрачено неприятными моментами, Минераловодской таможней организованы рабочие встречи с представителями духовных управлений мусульман северокавказских республик, а также с туроператорами. Таможенники разъяснили порядок перемещения товаров для личного пользования через границу.