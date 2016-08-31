Матвею Бахмацкому необходимо пройти курс реабилитации, чтобы он заговорил. Нужна ваша помощь!
1
31 августа 2016 г.
Паломники отправились в хадж / «Ставропольская правда» от 31 августа 2016 г.

Ставропольские паломники отправились в хадж

В этом году около 4000 граждан России собираются отправиться в хадж к святым местам из международного аэропорта Минеральные Воды, аэропортов Грозный и Магас.

28 августа состоялся первый вылет. Всего запланировано 15 авиарейсов с паломниками. Чтобы посещение священных для каждого мусульманина мест не было омрачено неприятными моментами, Минераловодской таможней организованы рабочие встречи с представителями духовных управлений мусульман северокавказских республик, а также с туроператорами. Таможенники разъяснили порядок перемещения товаров для личного пользования через границу.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20160831/stavropolskie_palomniki_otpravilis_v_khadzh_96232.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Как вы оцениваете свое текущее финансовое положение?
Ставропольский край
С 1 сентября поздравляют власти Ставрополья школьников, студентов и педагогов
С Днем ветеринара поздравляют работников отрасли власти Ставрополья
Победителей конкурса «Звездные судьбы» определили в УФСИН России по краю
Пенсионными накоплениями россияне могут управлять через Интернет
Ставропольские паломники отправились в хадж
Религии
Молебен о детях, посвященный началу учебного года, прошел Ставрополе
Детская духовно-патриотическая воскресная школа «Радуга» завершила работу в станице Незлобной
10 юношей приняты на подготовительное отделение Ставропольской духовной семинарии
Около ста ставропольцев примут участие в хадже в Саудовской Аравии
В Новоалександровском районе освятили семена для урожая будущего года

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!