Ставропольские паломники отправились в хадж

В этом году около 4000 граждан России собираются отправиться в хадж к святым местам из международного аэропорта Минеральные Воды, аэропортов Грозный и Магас.

28 августа состоялся первый вылет. Всего запланировано 15 авиарейсов с паломниками. Чтобы посещение священных для каждого мусульманина мест не было омрачено неприятными моментами, Минераловодской таможней организованы рабочие встречи с представителями духовных управлений мусульман северокавказских республик, а также с туроператорами. Таможенники разъяснили порядок перемещения товаров для личного пользования через границу.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20160831/stavropolskie_palomniki_otpravilis_v_khadzh_96232.html