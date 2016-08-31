Сильный дождь с грозой и градом надвигается на Ставрополье

По данным Ставропольского Гидрометцентра, 31 августа и до середины дня 1 сентября местами по краю, в том числе в городе Ставрополе, ожидается сильный дождь с грозой, градом и шквалом до 20 м/с.

МЧС края предупреждает о том, что существует вероятность возникновения локальных чрезвычайных ситуаций природного характера, связанных с подтоплением низинных частей местности в населенных пунктах дождевым стоком, нарушениями в работе дренажных систем, транспорта, ухудшением условий дорожного движения, повреждением линий связи и ЛЭП, кровли, остекления зданий, слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев, сельскохозяйственных культур.

Населению рекомендуется сохранять осторожность и бдительность. При необходимости обращаться в Службу спасения по телефонам: «01», «001», «010». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8 (8652) 39-99-99.

http://www.stapravda.ru/20160831/silnyy_dozhd_s_grozoy_i_gradom_nadvigaetsya_na_stavropole_96249.html