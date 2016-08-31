Школьные сайты Ставропольского края в лидерах общероссийского рейтинга

Российский новый университет и издательство «Просвещение» составили рейтинг лучших школьных сайтов. Первое место по наибольшему проценту сайтов высокого уровня делят Московская область и Ставропольский край, у которых данный показатель равен 75 процентам. Среди лучших на Ставрополье оказались электронные ресурсы гимназии №25 и школы №7 краевого центра, а также невинномысской школы №20, школы №7 села Пелагиады, №16 села Казьминского и школы №12 Ессентуков. Всего же в рейтинге принимали участие более четырех тысяч сайтов.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20160831/shkolnye_sayty_stavropolskogo_kraya_v_liderakh_obscherossiyskogo_96252.html