Школа актива лидеров ученического самоуправления состоялась на Машуке

В городе-курорте Пятигорске, у подножия горы Машук, прошла третья Школа актива лидеров ученического самоуправления и детских общественных объединений края.

Организаторами мероприятия выступили министерство образования и молодежной политики Ставрополья, Краевой центр молодежных проектов, региональная общественная организация «Союз детей Ставрополья» и Ставропольская краевая общественная организация «Российский Союз Молодежи».

В Пятигорск съехалось более 150 талантливых подростков со всего края. В течение пяти дней ребята посещали мастер-классы, образовательные курсы, семинары, курсы повышения личной эффективности, объединенные по четырем направлениям – «Личностное развитие», «Информационно-медийное направление», «Творческое развитие» и «Гражданская активность».

Юные лидеры ученического самоуправления и детских общественных объединений стали участниками социально-значимых акций, флеш-мобов, получили представление об основах PR-деятельности, развили навыки делового общения, ведения переговоров, организации и проведения презентаций, пресс-конференций, ознакомились с основами работы в сфере добровольчества.

В завершение обучения все его участники получили дипломы. Набравшая наибольшее количество баллов по итогам всех мероприятий школы актива Юлия Кудрина из Железноводска – путевку в международный детский центр «Артек».

В рамках работы школы актива также прошел очный этап краевого конкурса руководителей детских и молодежных общественных организаций и объединений «Я – руководитель». Его участники презентовали свои общественные организации, говорили об их вкладе в социально-экономическую и общественно-политическую жизнь края, участвовали в интерактивной игре, раскрывающей профессиональный уровень конкурсантов, а также защищали проекты развития своих организаций на 2017 год.

Победителем конкурса стала Любовь Родина – руководитель – координатор Пятигорского городского школьного совета. Она будет номинирована на получение краевой премии в области науки, инноваций и инициатив «Премия 2020» в размере 20 тысяч рублей.

По материалам органов власти СК

http://www.stapravda.ru/20160831/shkola_aktiva_liderov_uchenicheskogo_samoupravleniya_sostoyalas__96222.html