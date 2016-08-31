С Днем ветеринара поздравляют работников отрасли власти Ставрополья

Правительство Ставрополья поздравляет работников ветеринарных служб края с профессиональным праздником.

«Ставрополье является одним из ведущих агропромышленных регионов страны, – отмечается в тексте поздравления. – Немалый вклад в это своим каждодневным трудом вносят работники ветеринарных служб. Вы помогаете развитию животноводческой отрасли и экономики края в целом, защищаете благополучие людей, территорий, всего нашего региона. Сегодня, как и прежде, ветеринарная служба в крае объединяет высоких профессионалов, душой и сердцем преданных любимому делу. Уверены, что и в дальнейшем ваши знания и опыт будут способствовать успехам и достижениям родного края. От души желаем всем ветеринарам Ставрополья крепкого здоровья, счастья и всего наилучшего!».

Пресс-служба губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20160831/s_dnem_veterinara_pozdravlyayut_rabotnikov_otrasli_vlasti_stavro_96244.html