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31 августа 2016 г.
С Днем ветеринара / «Ставропольская правда» от 31 августа 2016 г.

С Днем ветеринара поздравляют работников отрасли власти Ставрополья

Правительство Ставрополья поздравляет работников ветеринарных служб края с профессиональным праздником.

«Ставрополье является одним из ведущих агропромышленных регионов страны, – отмечается в тексте поздравления. – Немалый вклад в это своим каждодневным трудом вносят работники ветеринарных служб. Вы помогаете развитию животноводческой отрасли и экономики края в целом, защищаете благополучие людей, территорий, всего нашего региона. Сегодня, как и прежде, ветеринарная служба в крае объединяет высоких профессионалов, душой и сердцем преданных любимому делу. Уверены, что и в дальнейшем ваши знания и опыт будут способствовать успехам и достижениям родного края. От души желаем всем ветеринарам Ставрополья крепкого здоровья, счастья и всего наилучшего!».

Пресс-служба губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20160831/s_dnem_veterinara_pozdravlyayut_rabotnikov_otrasli_vlasti_stavro_96244.html
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