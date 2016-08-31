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31 августа 2016 г.
1 сентября – День знаний / «Ставропольская правда» от 31 августа 2016 г.

С 1 сентября поздравляют власти Ставрополья школьников, студентов и педагогов

1 сентября – День знаний.

Члены правительства края поздравляют ставропольцев с Днем знаний и началом нового учебного года:

«1 сентября дает торжественное начало учебному году, открывает для всех учащихся новый жизненный этап, полный интересных встреч и открытий. Образование формирует личность, помогает найти свое место в мире, является важнейшим условием развития всего общества. Для нас важно, чтобы дети на Ставрополье росли грамотными и умными людьми, в полной мере раскрывали свои способности и таланты. Образование в нашем крае всегда было и будет одним из главных государственных приоритетов. Желаем юным ставропольцам, учителям и родителям крепкого здоровья, взаимопонимания, благополучия и счастья!».

С грядущим праздником школьников, студентов, педагогов, родителей поздравили и депутаты Думы Ставропольского края:

«...Испокон веков в любом государстве умные, грамотные люди были в чести. И сегодня, чтобы стать востребованным специалистом, успешным человеком, найти свое место в жизни, необходимо иметь основательную базу, которая закладывается за школьной партой и пополняется в течение всей жизни. От всей души желаем учащимся настойчивости и усердия в учебе, а педагогам успехов в их нелегком труде. Пусть новый учебный год для всех будет интересным и радостным!».

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20160831/s_1_sentyabrya_pozdravlyayut_vlasti_stavropolya_shkolnikov_stude_96243.html
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