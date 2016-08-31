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31 августа 2016 г.

Пятигорск избавляется от незаконных рекламных конструкций

В столице СКФО избавляются от рекламных щитов, которые портят внешний облик курортного города. И, если в прошлом году было ликвидировано 647 конструкций, то за семь месяцев нынешнего года уже демонтировано 1128. За чистотой города следит специальная комиссия. Их рейды носят регулярный характер, поэтому разместить незаконную рекламу на длительный срок в Пятигорске не получится. 

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20160831/pyatigorsk_izbavlyaetsya_ot_nezakonnykh_reklamnykh_konstruktsiy_96251.html
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