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31 августа 2016 г.

Победителей конкурса «Звездные судьбы» определили в УФСИН России по краю

Победителей конкурса «Звездные судьбы» определили в УФСИН России по краю

9 семейных пар сотрудников уголовно-исполнительной системы Ставрополья боролись  за звание лучшей. Тройка победителей будет представлять пенитенциарную систему края на федеральном уровне, рассказали в пресс- службе ведомства.

Конкурс семейных прошел в станице Алексанрийской. Участники  не только продемонстрировали творческие способности, но и должны были доказать, что знают друг о друге все, включая привычки и характер. 3- е место заняли  Валентина и Андрей Мозалевы, представляющие исправительную колонию №2. На 2-м месте оказалась креативная пара сотрудников исправительной колонии №7 Ирина и Павел Кантур. Первое место заняла семья Олеси и Сергея  Мещеряковых из исправительной колонии № 4. 

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20160831/pobediteley_konkursa_zvezdnye_sudby_opredelili_v_ufsin_rossii_po_96225.html
Фотография к статье Победителей конкурса «Звездные судьбы» определили в УФСИН России по краю
Победителей конкурса «Звездные судьбы» определили в УФСИН России по краю
Победителей конкурса «Звездные судьбы» определили в УФСИН России по краю
Фото пресс- службы УФСИН России по Ставропольскому краю
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