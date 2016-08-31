Победителей конкурса «Звездные судьбы» определили в УФСИН России по краю

9 семейных пар сотрудников уголовно-исполнительной системы Ставрополья боролись за звание лучшей. Тройка победителей будет представлять пенитенциарную систему края на федеральном уровне, рассказали в пресс- службе ведомства.

Конкурс семейных прошел в станице Алексанрийской. Участники не только продемонстрировали творческие способности, но и должны были доказать, что знают друг о друге все, включая привычки и характер. 3- е место заняли Валентина и Андрей Мозалевы, представляющие исправительную колонию №2. На 2-м месте оказалась креативная пара сотрудников исправительной колонии №7 Ирина и Павел Кантур. Первое место заняла семья Олеси и Сергея Мещеряковых из исправительной колонии № 4.

http://www.stapravda.ru/20160831/pobediteley_konkursa_zvezdnye_sudby_opredelili_v_ufsin_rossii_po_96225.html