Пенсионными накоплениями россияне могут управлять через Интернет

В «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР запущены сервисы по управлению пенсионными накоплениями. Теперь всем гражданам, имеющим квалифицированную электронную подпись, дистанционно доступны все варианты распоряжения пенсионными накоплениями, включая отказ от их формирования в пользу страховой пенсии. Электронное заявление можно подать на переход из ПФР в НПФ, возвращение из НПФ обратно в ПФР, переход из одного НПФ в другой НПФ. Также дистанционно можно сменить управляющую компанию или инвестпортфель управляющей компании. Об этом сообщает пресс-служба отделения ПФР по краю.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20160831/pensionnymi_nakopleniyami_rossiyane_mogut_upravlyat_cherez_inter_96239.html