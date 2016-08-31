О строительстве школ и закупке учебников рассказала зампред правительства Ставрополья Ирина Кувалдина

Как уже сообщалось, состоялся брифинг заместителя председателя правительства Ставропольского края Ирины Кувалдиной, рассказавшей журналистам о готовности региона к новому учебному году.

Нынче 1 сентября в школы края пойдут 278306 человек, это на 11 тысяч больше, чем в 2015-м. Налицо увеличение детского населения Ставрополья. В первую очередь оно прирастает первоклассниками: более 33 тысяч ребят пойдут в первый класс, из них 13 тысяч – сельские ребятишки, около 20 тысяч – городские. В одиннадцатых классах обучаются 10,5 тысячи человек, выпускники будущего 2017 года. Сто процентов общеобразовательных учреждений прошли проверку специальными комиссиями и все допущены к новому учебному году. Успешно прошли такую проверку и учреждения системы среднего профессионального образования и детского дополнительного образования. Это результат серьезной работы в летний период, когда был выполнен весь перечень необходимых мероприятий.

Отвечая на вопрос об обеспеченности школ учебниками, И. Кувалдина напомнила, что в 2013 году масштабно для нужд края закуплено учебников почти на полмиллиарда рублей по разным направлениям с учетом заявок образовательных учреждений. Как известно, учебники рассчитаны в основном на десять лет обучения, плановые замены происходят примерно раз в пять лет. Ежегодно докупаются учебники соответственно увеличению контингента: в этом году – для 11-тысячной армии первоклассников. Кроме того, переход на новые образовательные стандарты в этом году учащихся шестых классов также потребовал дополнительные учебники (в прошлом году это было сделано для пятых классов). Таким образом, ежегодно около 150 млн рублей в бюджете Ставропольского края закладывается на закупку новых учебников. То есть за последние три года потрачено еще почти полмиллиарда рублей, сумма немалая. Речь идет именно об учебных пособиях, учебниках, подчеркнула И. Кувалдина, а не так называемых рабочих тетрадях, решение по ним принимают родительские комитеты, в некоторых случаях специалисты школы. На данный момент в образовательных учреждениях края наличествует необходимый минимум учебников, обеспечивающий федеральные образовательные стандарты. И если в школе нормально организована сохранность учебников, налажена работа библиотеки (а у нас в крае в целом ряде школ это поставлено не просто отлично, но и с применением различных мер морального стимулирования школьников, например, классы соревнуются в деле сбережения пособий), если педагогический коллектив и попечительские советы работают продуманно, то и проблемы с передачей учебников от одного поколения следующему не возникают.

Коснулся разговор и загруженности школьных помещений. Сегодня большинство сельских школ края работает в одну смену, некоторые городские – в две смены. В городах Ставрополе, Михайловске, Пятигорске требуются новые школы, чем последовательно занимается правительство СК. Несмотря на трудное финансовое положение последних лет, в крае открыто несколько школ. В 2012 году – в хуторе Красный Пахарь Минераловодского района (что позволило разгрузить ряд школ города и района), в Серноводске Курского района. В прошлом году проведена реконструкция школы в Кировском районе и поселке Санамер Предгорного района. В этом году открывается школа в 204-м квартале Ставрополя, заканчивается строительство школы в 530-м квартале краевого центра. В 2017 году начнется строительство еще одной школы в Пятигорске, уже заложена школа в Михайловске. Но в целом даже в самых сложных в этом плане районах и городах количество обучаемых во вторую смену не превышает 25%. То есть в нынешних условиях значительного прироста детского населения это вполне нормально. Но правительство края серьезно занимается этой проблемой и надеется уже скоро ее решить.

Укомплектованность педагогическими кадрами тоже можно считать вполне удовлетворительной. В основном каждый педагог края работает на 1,4 ставки, так восполняются недостающие вакансии. Старение учительского состава есть, но незначительное. Почти 40% составляют педагоги до 35 лет, чуть менее 20% – предпенсионного и пенсионного возраста. В школах наблюдается хороший приток молодых учителей. В том числе благодаря ответственному подходу муниципалитетов, обеспечивающих молодежь жильем или помогающих средствами на его приобретение. В крае действуют специальные целевые программы, реализуемые сообща министерствами образования и сельского хозяйства, молодым учителям выделяются субсидии. Выпуск специалистов для школ осуществляют Северо-Кавказский федеральный университет и Ставропольский государственный педагогический институт. Вузы внимательны к потребностям края в специалистах. Так, несколько лет назад возникла необходимость подготовки учителей начальных классов с дополнительными специальностями (иностранный язык, информатика и др.), и теперь пединститут уже готовит такие кадры. Средняя заработная плата педагогических работников в школах составляет более 24 тысяч рублей, это несколько выше даже, чем в экономической сфере. Губернатор края В. Владимиров, правительство в целом принимают необходимые меры, чтобы педагоги имели достойную зарплату.

Удовлетворительно оценила И. Кувалдина сложившуюся систему школьного питания. Сегодня большинство школ Ставрополья оснащено современным столовым оборудованием: они могут обеспечить ребят уже не просто буфетной продукцией, но и горячим питанием, причем не из полуфабрикатов, а путем полного цикла приготовления пищи на месте. Это гарантирует более высокое качество и разнообразие предлагаемых блюд (с учетом пожеланий родителей), а в итоге – здоровье детей. Край давно участвует в проекте «Здоровое питание», который приносит свои добрые плоды.

Немало делается для того, чтобы дети с ограниченными физическими возможностями имели доступ к полноценному образованию. Более 500 ребят сегодня успешно обучаются дистанционно благодаря специальному оборудованию. Продолжается работа по приему таких детей в общеобразовательные школы Ставрополя. Некоторую озабоченность вызывает обеспечение школ автобусами для доставки учащихся из отдаленных сел. Сегодня их работает 503, им предстоит перевозить более 16 тысяч учеников почти в 500 населенных пунктах. Но некоторые автобусы приближаются к сроку завершения эксплуатации. Правительство края рассматривает возможности обновления и увеличения автобусного парка школ уже в 2017 году.

Тысячи талантливых ставропольских ребят начнут новый учебный год и в системе дополнительного образования. Сейчас более 78% детей охвачено разными кружками и секциями – показатель значительно выше общероссийского. В основном большинство их работает на бесплатной основе, но есть и такие, где родители готовы вносить определенную плату, например, за изучение иностранных языков. В 20 сельских школах края с 1 сентября открываются спортивные клубы, предоставляющие большой спектр образовательных услуг в сфере спорта. В том числе и для детей-инвалидов.

В завершение И. Кувалдина пожелала всем учащимся школ края доброго начала учебы, а их учителям и родителям терпения, мудрости и уважения к личности маленького человека.

http://www.stapravda.ru/20160831/o_stroitelstve_shkol_i_zakupke_uchebnikov_rasskazala_zampred_pra_96226.html