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31 августа 2016 г.

Новый маршрут напрямую свяжет «Гармонию» и Ставрополь

Маршрутное такси

С 1-го сентября улучшится транспортная доступность жилого района «Гармония» города Михайловска: маршрут №5 напрямую свяжет «Гармонию» и Ставрополь. Конечной будет остановка по улице Пригородной в микрорайоне «Радуга».

Данный маршрут продлён не случайно, ведь район разрастается и привлекает жителей Ставрополья, значит надо налаживать связь между городами. Раньше добраться из Ставрополя в «Гармонию» можно было на маршрутном такси №124, ближайшая остановка которого находится в 150 метрах от «Гармонии» на улице Терешковой.

В облике жилого района «Гармония» нашли отражение лучшие черты Европы, отчётливо проявляющиеся в благоустройстве и форматах предлагаемого к продаже жилья. Например, здесь расположилась «Аллея Ласточек» – одна из самых протяжённых в Европе, представляющая собой полноценное место для активного отдыха и спокойных прогулок. Уже сейчас её по достоинству оценили жители и гости района.

Недвижимость в «Гармонии» представлена домами европейского типа с земельными участками: таунхаусами, флэтхаусами, дуплексами, особняками и квартирами в новостройках.

Из представленных форматов жилья молодые семьи предпочитают покупать таунхаусы и флэтхаусы, являющиеся беспроигрышной альтернативой трёхкомнатной квартире. Жители сёл Ставропольского края приобретают для своих детей — студентов вузов Ставрополя квартиры в новостройках с финишным ремонтом и меблировкой. Военнослужащие и военные пенсионеры покупают дуплексы и особняки.

http://www.stapravda.ru/20160831/novyy_marshrut_napryamuyu_svyazhet_garmoniyu_i_stavropol_96247.html
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