Миллион рублей вымогал у полицейского житель Арзгирского района

Управлением ФСБ РФ по Ставропольскому краю пресечена преступная деятельность жителя Арзгирского района М. Магамазиева, вымогавшего денежные средства у сотрудника полиции. Он требовал от сотрудника Буденновского райотдела полиции миллион рублей за нераспространение сведений, которые могут негативно отразиться на службе правоохранителя.

Как сообщила пресс-служба краевого УФСБ, недавно Буденновский городской суд приговорил М. Магамазиева к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.

В. АНДРЕЕВ

http://www.stapravda.ru/20160831/million_rubley_vymogal_u_politseyskogo_zhitel_arzgirskogo_rayona_96254.html