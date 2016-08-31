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31 августа 2016 г.

Миллион рублей вымогал у полицейского житель Арзгирского района

Управлением ФСБ РФ по Ставропольскому краю пресечена преступная деятельность жителя Арзгирского района М. Магамазиева, вымогавшего денежные средства у сотрудника полиции. Он требовал от сотрудника Буденновского райотдела полиции миллион рублей за нераспространение сведений, которые могут негативно отразиться на службе правоохранителя.

Как сообщила пресс-служба краевого УФСБ, недавно Буденновский городской суд приговорил М. Магамазиева к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.

В. АНДРЕЕВ
http://www.stapravda.ru/20160831/million_rubley_vymogal_u_politseyskogo_zhitel_arzgirskogo_rayona_96254.html
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