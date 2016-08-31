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31 августа 2016 г.
Свежий взгляд на родной край / «Ставропольская правда» от 31 августа 2016 г.

Историко-художественная выставка «Край родной – Ставрополье моё» открылась в Кисловодске

В выставочном зале города-курорта Кисловодска открылась историко-художественная выставка «Край родной – Ставрополье мое».

Материалы, представленные архивным отделом городской администрации, знакомят посетителей с историей становления и развития края, создания здравниц Кавказских Минеральных Вод. А графика Алексея Травкина и композиции фотохудожников арт-студии «Отражение» Павла Скрынника и Веры Пустоваловой позволят зрителям по-новому увидеть знакомые места Кисловодска.

 

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20160831/istorikokhudozhestvennaya_vystavka_kray_rodnoy__stavropole_moe_o_96238.html
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