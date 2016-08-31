Архивы Ставропольского края стали открытыми

Когда мы слышим слово «архив», воображение сразу рисует некое полутемное, таинственное помещение с длинными рядами стеллажей и грудами папок с документами. Вроде бы все так. И не так! Потому что современный архив и выглядит несколько иначе, и функции у него куда шире простого хранилища старины. Сегодня архивы – признанная важная составная часть историко-культурного наследия народов Ставрополья. Фонды государственных архивов края, где сосредоточено около 2,7 млн единиц хранения, языком ценных документальных свидетельств представляют цельную картину развития Ставрополья со времени начала активного заселения территории в конце ХVIII столетия до наших дней. По сути, архивы выполняют особую роль в обществе, связывая незримой нитью поколения разных исторических эпох. Давая нам бесценные уроки прошлого, помогая четче обозначить перспективы дальнейшего развития. И это не просто слова. Можно напомнить о целом ряде вполне современных вопросов, ответы на которые даны именно архивами. Архивные документы активно использовались министерствами, управлениями, организациями, например, при разработке программы развития восточных районов, подготовке календарей знаменательных и памятных дат Ставропольского края, проведении значимых в масштабах края и страны юбилейных мероприятий.

При поддержке правительства края ставропольские архивисты вот уже несколько лет ведут целенаправленную модернизацию компьютерного парка, пополняя его новейшим оборудованием для создания электронного архива Ставропольского края, совершенствования и развития локальных информационных сетей, организации центров общественного доступа к электронным фондам и предоставления архивной информации пользователям в режиме оnline. Словом, «старина» буквально ожила на наших глазах, приблизилась к нам. И мы с радостью убеждаемся в том, как она нам нужна, как полезна, как интересна! Архивы по-настоящему вышли в народ, стали более открытыми, активными. Об этом вели речь участники недавно прошедшего в комитете СК по делам архивов круглого стола по теме «Архивы в культурном пространстве Ставропольского края – социальная, просветительская роль архивов в жизни общества». Вела встречу председатель комитета Елена Долгова.

Открывая дискуссию, Елена Ивановна, в частности, подчеркнула:

– Несколько лет назад комитет поставил перед государственными и муниципальными архивами края задачу по расширению их открытости для общества. Не только продолжать оказание традиционных услуг по исполнению запросов граждан, но и расширить доступ к архивным документам, вести диалог с обществом в историческом контексте того или иного времени. Ведь не секрет, мифы рождаются прежде всего от незнания, отсутствия информации. А исторические источники главным образом сосредоточены в архивах. В то же время на протяжении многих десятилетий их деятельность была сконцентрирована на одном направлении: сохранение документальных фондов.

Но вот пришло новое время, выдвинувшее иные требования к архивам. Оно диктует расширение форм участия архивов в жизни общества. В связи с этим совместно с нашими давними парт-нерами – учеными Ставропольского госуниверситета, как на тот момент назывался вуз, был реализован ряд публикационных проектов. Хочется подчеркнуть, при подготовке изданий мы старались включить в них неизученные архивные документы. Вторым магистральным направлением стало развитие выставочной деятельности. Причем это касалось не только краевых государственных архивов, но и муниципальных архивов районов и городов. Основная задача – ознакомить с архивными документами не только жителей краевого центра, но и население всего края. Эту новую концепцию мы выстраиваем на протяжении последних двух-трех лет, проводя передвижные выставки в районах и городах. Кстати, наши инициативы получили полное понимание и поддержку, в том числе финансовую, со стороны правительства СК, органов власти на местах. Первым масштабным проектом стала экспозиция «Цена Победы». Отбор документов для публикационных и выставочных проектов мы проводим теперь и в федеральных архивах. Например, когда готовили издание «История Ставрополья в отчетах губернаторов», то получили электронные версии отчетов, находящихся в Российском государственном историческом архиве в Санкт-Петербурге.

Тамара Булыгина, доктор исторических наук, профессор Северо-Кавказского федерального университета, заместитель председателя научного совета комитета СК по делам архивов: – Роль архивов в современном жизненном пространстве Ставрополья действительно преобразилась. Особенно в социо-культурном, просветительском аспекте. Им приходится одновременно справляться с двумя мощными потоками со стороны общества. Это, конечно, научная востребованность фондов, причем география тут не ограничивается территорией края, не имеет границ вообще. И тут уже можно говорить о культурном пространстве не только края, но страны и даже мира.

Важен и второй поток – культурный, социальный. С внедрением в жизнь большей открытости и публичности наши краевые архивы выполняют функцию огромной значимости! Как член коллегии комитета по делам архивов хорошо вижу, насколько твердо и неукоснительно контролируется процесс сохранности, доступности фондов. А издания комитета СК по делам архивов отличаются особой тщательностью подхода к материалу, наличием хороших комментариев, добротного справочного аппарата. У нас в университете в 2002 году был открыт научно-образовательный центр новой локальной истории, ученые которого пошли на активное сотрудничество с архивами. Одно из первых совместных изданий, 2005 года, было посвящено Великой Отечественной войне. И получилось чрезвычайно интересным именно своим социокультурным акцентом. Потом мы сделали не менее интересный сборник, посвященный промышленному развитию Ставрополья. Казалось бы, такая скучная тема! А на деле замечательный фундаментальный труд, где широко представлен именно социальный контекст: как изменялась хозяйственная жизнь края с 1945 по 1991 год, от разрухи до разрухи, так сказать... Уверяю, современным бизнесменам очень полезно познакомиться с этой книгой...

Вершиной и даже образцом социально значимого труда архивистов считаю трехтомник «Голоса из провинции», активно работающий теперь на выполнение актуальных задач патриотического, нравственного воспитания.

Ну и наконец, для нас, педагогов, архивные выставки с первого своего появления стали огромным подспорьем в учебно-воспитательном процессе. Для вуза это актуально еще и в плане подготовки будущих специалистов архивного дела, ведь краевые архивы выступают сегодня в роли и работодателей для наших выпускников, и заказчиков конкретных тем магистерских и дипломных работ.

Е. Долгова: – С развитием выставочной работы у нас заметно прибавилось друзей, поступают коллективные заявки на посещение выставок от организаций, казалось бы, далеких от истории. Словом, общество больше узнает об архивах, налаживается обратная связь. Как и в плане поисков, которые наши специалисты помогают вести людям, находя места гибели родственников в период войны, места захоронений солдат... Комитет занимается этими вопросами с привлечением муниципальных архивов, общественных поисковых организаций. Самый свежий пример по Крыму. Немало наших земляков погибли там во время войны, мы участвовали в поиске их родственников на Ставрополье через СМИ, через архивные изыскания, в непосредственном общении наших сотрудников в селах, районах. И в результате в Крым на открытие в селе Мирном Симферопольского района мемориала жертвам фашисткой оккупации выезжали наши земляки. В адрес комитета поступило благодарственное письмо председателя Государственного Совета Республики Крым В. Константинова за весомый вклад в создание мемориала. Такие акции вызывают в обществе новый всплеск интереса к истории, а еще, конечно, помогают в воспитательной работе.

Лариса Корри, пенсионер: – Приятно было увидеть на действующей сейчас в Государственном архиве Ставропольского края выставке «Все мы родом из детства» старые снимки из нашего семейного альбома. Их вместе с некоторыми документами я передала архивистам, так как понимаю, насколько это интересно не только одной нашей семье. Ведь в них отразилось время! Эти материалы долгие годы хранились в доме родителей в селе Прасковея. Кстати, Прасковея сто лет назад считалась солидным культурным центром Свято-Крестовского уезда, это село даже хотели сделать уездным городом... В нем жили много грамотных людей, работала своя школа, шла насыщенная культурная жизнь. Мне кажется, это можно ощутить уже при взгляде на лица людей, запечатленных на фотографиях. Там мои предки обосновались более ста лет назад. Сейчас я разбираю письма разных лет, в том числе с фронта периода Первой мировой войны, порой ночами не сплю, столько узнаешь о своей семье. Собираюсь эти письма передать в архив. А каждая фотография тоже неповторимый документ. Например, мне удалось обнаружить оригинал известного фото бойцов Буденновского партизанского отряда, на обороте снимка после войны папа своей рукой по памяти написал их фамилии. Думаю, хотя снимок и публиковался, но по-прежнему представляет научный интерес. Как и большая коллекция дореволюционных снимков конца ХlХ – начала ХХ века. Собственно, в них наглядная история всей большой семьи, а по сути, отражение большой российской истории.

Надежда Фомина, начальник архивного отдела администрации Левокумского муниципального района: – Наш архив существует с 1972 года, когда появилось свое помещение. Собрание составляет около 30 тысяч единиц хранения. Мы также в своей работе руководствуемся стремлением активно использовать документальное наследие, а оно очень разнообразно. Стараемся привлекать к нему внимание подрастающего поколения, поскольку это связано с воспитанием нравственности, патриотизма. Ведь то, что юный человек увидел здесь, в архиве, что узнал для себя, он понесет в будущее, расскажет потом своим детям... Проводим экскурсии в архив, уроки мужества и другие формы популяризации документов. На презентацию выставки к юбилею Победы были приглашены ветераны войны, представители многих предприятий и организаций района, молодежь. Встреча получилась необыкновенно трогательной, надо было видеть, как люди разных поколений вместе пели знаменитую «Катюшу», какое удивительное чувство единения всех захватило! Для архивистов это стало очень важным опытом. Кстати, хочу подчеркнуть важный момент: перед этим очень своевременно была проведена комитетом СК по делам архивов общекраевая акция «Хранить вечно», когда из поступавших семейных собраний у нас формировались новые коллекции. Нам удалось пополнить свои фонды многими документами непосредственно от ветеранов войны. Увы, некоторых из ветеранов уже нет в живых, зато переданные ими материалы теперь всегда будут работать! Мы получили значительный объем информации от жителей всего района, пошла целая волна инициатив – люди приносили нам не только семейные, но и чудом сохраненные архивы давно исчезнувших организаций. И люди до сих пор продолжают идти к нам.

Расширилось, окрепло наше сотрудничество с историками, краеведами, педагогами. Плотнее стали общаться и с районным музеем, на базе которого проводим свои мероприятия, помимо тех, когда гости приходят к нам напрямую. Активно работаем со СМИ, публикуем статьи в районной газете, ведем передачи на местном радио. Все на основе наших фондов. Жизнь в архиве не просто идет, а кипит! Телефонные обращения стали повседневностью, а теперь уже и обратная связь по электронной почте налажена, причем нередко в таком виртуальном диалоге завязываются долговременные отношения. Человек заинтересовался старыми документами, его потянуло узнавать историю дальше. И как приятно бывает читать в нашей почте такие послания: «Спасибо огромное за ваш ответ! Вы даже не представляете, насколько эта информация важна для меня!», «Спасибо за оперативный ответ по поиску личного дела моего деда!». После таких отзывов хочется работать еще лучше. Порой думаешь: а ведь если бы не наша выставка, человек мог не увидеть важный для него документ никогда... Недаром к нам теперь чаще заходят школьные руководители музеев, просят дополнительные сведения в развитие поднимаемых ими тем занятий. И тут нас часто выручают документальные сборники, изданные комитетом по делам архивов. А интересных форм еще много новых можно придумать, к тому же мы научились реализовывать их с привлечением широкой общественности. Наши сотрудники регулярно выходят за стены архива с лекциями, выезжают на периферию, нас узнали в районе. Администрация района нас поддерживает в вопросах приобретения выставочного оборудования, помогает в плане оповещения населения о наших мероприятиях, при печати необходимых баннеров Отзывы населения убеждают: мы должны быть открыты при всех особенностях режимного характера нашего учреждения...

Виолета Белоконь, заместитель директора по научной работе Государственного архива Ставропольского края: – Формулируя темы выставок, мы стремимся затрагивать крупные социально значимые вопросы. Разумеется, учитывается и сегодняшний посыл общества, своего рода заявка на ту или иную тему. Достаточно сложным в реализации оказался последний проект «Все мы родом из детства», так как задача ставилась отразить тему от начала существования губернии на протяжении более двух столетий. Такие масштабные проекты готовить непросто: приходится отбирать материал из обилия имеющегося в фондах. С другой стороны, важен итог – новая возможность поделиться этим достоянием с земляками. При этом исходим из установки: показывать отнюдь не только позитивное, но и видеть разные грани. Представлять эпоху такой, какой она действительно была на определенном этапе истории края, страны. Не менее увлекательно готовить издательские проекты. В частности, последнее по времени издание – «Отчеты губернаторов» – появилось на свет тоже в ответ на потребность времени. Ведь сам институт губернаторства в стране восстановлен не так уж давно, поэтому интересно посмотреть на него с исторической точки зрения. Сборник раскрывает моменты истории края с появления здесь первых губернаторов в начале ХlХ столетия. Перед читателем предстают процесс формирования новых на тот момент органов управления губернией, фигуры чиновников, налаживавших работу госаппарата, их иногда неуклюжие действия. А Кавказ – регион сложный, принимавший многих переселенцев, что ставило немало задач по обустройству территории. Мы рады, что издание получилось и полным, и познавательным. Сборник был представлен на отраслевой конкурс научно-исследовательских работ и отмечен Федеральным архивным агентством дипломом третьей степени – более чем из 120 представленных со всей России. Для нас это и высокая оценка, и полезный опыт. Круг наших друзей постоянно расширяется: Российский государственный архив социально-политической истории, Российский государственный архив древних актов, Российский государственный военно-исторический архив, Российский госархив кинофотодокументов и ряд других.

Е. Долгова: – Важно подчеркнуть, что все наши социально-культурные проекты стали возможны благодаря поддержке правительства края. Именно благодаря этой поддержке наша издательская деятельность обрела целенаправленный, системный характер. Это в полной мере относится и к выставочной работе архивов, осуществляемой с помощью выделяемых бюджетных средств, что позволило направлять наших сотрудников в командировки в Москву и Санкт-Петербург для работы в федеральных архивах. Наши издания, выпущенные солидным тиражом, направлены в первую очередь в библиотеки края, в том числе школьные, в учреждения культуры. В наших планах совместный с Российским государственным архивом социально-политической истории выставочный проект по истории казачества. Достигнута принципиальная договоренность по этому вопросу, причем демонстрация экспозиции предполагается и в Ставрополе, и в Москве.

http://www.stapravda.ru/20160831/arkhivy_stavropolskogo_kraya_stali_otkrytymi_96235.html