«Учим людей летать» – именно такие слова начертаны на фасаде здания Академии здорового образа жизни Василия Скакуна. У тех, кто сюда пришел, полеты бывают разные: дети, тренирующиеся в акробатической школе, взмывают над спортивными снарядами вполне физически; взрослые в Академии здоровья летают, скорее, мысленно, ведь уже через пару занятий они начинают чувствовать удивительную легкость, такую, что впору парить над окружающими человека проблемами.

В здании по улице Вокзальной, 8, в Ставрополе находятся сразу два муниципальных учреждения: детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва и Академия здорового образа жизни. Спортивная школа имеет очень хорошую репутацию в стране: ежегодно в состав как юношеской, так и основной сборной России входят до 20 ее воспитанников. Именно из этих стен вышли такие известные спортсмены, как Александр Расолин, Елена Блужина – чемпионы мира по спортивной акробатике; Людмила Громова, Алексей Крыжановский – многократные победители соревнований по прыжкам на акробатической дорожке на самом высоком уровне.

Сегодня здесь занимаются почти три сотни будущих чемпионов. Четверо из них уже имеют почетное звание заслуженного мастера спорта, трое – мастера спорта международного класса. Именно команды Ставрополья – и женская, и мужская – в прошедшем году стали победителями чемпионата России. Абсолютными чемпионами страны также стали воспитанники этой спортивной школы. Уже в нынешнем году Анна Коробейникова завоевала звание абсолютной чемпионки Европы на соревнованиях в испанском Вальядолиде.

Такие высокие результаты не исключение, а правило для школы олимпийского резерва. Сюда приходят малыши в 5-6 лет и сразу начинают вполне серьезные тренировки. При взгляде на мальчишек и девчонок, которые «накручивают» на акробатической дорожке безумные сочетания прыжков, просто замирает сердце. А у них это получается легко, играючи. И за каждым успехом стоят огромный труд, ежедневные тренировки, зачастую травмы. И все же, превозмогая боль, они выходят на дорожку и, собирая в программе самые сложные в мире комбинации прыжков, завоевывают медали высшей пробы. Полет для них не исключение из правил, а норма жизни.

Многие выдающиеся спорт-смены, заканчивая карьеру, уходят на тренерскую работу. Однако работать не на высокие результаты, а на всеобщее оздоровление человека готов не каждый. На улице Вокзальной под одной крышей в полной гармонии друг с другом существуют оба эти направления.

Академия здорового образа жизни родилась из чистого энтузиазма ее основателя, из желания понять, как сделать человека не только более здоровым, но и более счастливым. Академия выросла из небольшого клуба, основанного Василием Скакуном в 2001 году. Первоначальной целью было найти ответ на вопрос: как улучшить здоровье, опираясь не на таблетки, а на внутренние силы и резервы человека? На себе были испытаны многочисленные методы и комплексы восстановления. В результате родилась собственная практика, основанная на элементах йоги и позитивном мышлении.

Сегодня занятия в Академии здорового образа жизни еженедельно посещают около тысячи человек. Один из основных принципов – занятия абсолютно бесплатные. И это тоже часть философии, ведь, когда человек делает что-то бескорыстно, по принципу «от сердца к сердцу», результативность возрастает в разы. Большинство занимающихся здесь – пенсионеры. Оставляя работу, человек зачастую теряет часть смысла жизни и, как результат, начинает терять здоровье. В академии учат жить в полную силу, активно и радостно, не растрачивая свои душевные силы на обиды, злость, разочарование, а умножая их через любовь к окружающему миру.

Именно с настроя на позитив начинается каждое занятие. Дружно обнявшись, все собравшиеся поют замечательную песню «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Причем поют искренне, с удовольствием. А дальше начинается просто какой-то сеанс групповой психотерапии: тренер настраивает зал на радостное и светлое восприятие мира и себя как частички этого мира. «Начинаем дышать: на вдохе – любовь, на выдохе – благодарность». И удивительно, лица людей в зале как-то светлеют, разглаживаются, уходят скорбные складки между бровей и у губ... Ученики повторяют: «Я желаю счастья людям всей Земли» – и на лицах появляются улыбки, плечи расправляются, как будто с них упал тяжелый груз...

«Я занимаюсь здесь уже восемь лет, – рассказывает Светлана, сама в прошлом выдающаяся спортсменка, волейболистка. – Уже после окончания своей карьеры много лет ездила мимо этого здания и читала слова «Учим людей летать». И однажды подумала: а почему бы и нет! И, знаете, ни разу об этом не пожалела. На занятиях создается просто удивительная атмосфера, одновременно доброжелательная и уважительная ко всем, кто тебя окружает».

Однажды у Светланы начались сильные боли, видимо, сказывались последствия спортивных травм. Решила рассказать о своей проблеме в академии. Ей подобрали специальный комплекс упражнений, после выполнения которых боль и напряжение стали уходить.

Таких историй здесь множество: нормализуется давление, перестают болеть кости и суставы, уходит лишний вес – в общем, тело человека становится не обузой, а послушным инструментом, готовым к новым интересным делам.

Кстати, об интересных делах. У многих, кто занимается здесь, неожиданно открываются творческие способности. Люди начинают писать стихи, петь, музицировать, рисовать, танцевать... Академия дала крышу множеству новых кружков и секций, занятия в которых также проходят бесплатно. Здесь появился целый ряд новых направлений, цели и задачи которых подчинены главному принципу деятельности – развитию и оздоровлению человека.

Результаты оказались такими, что по всему краю начали открываться филиалы академии – сегодня их 21. Регулярно сюда приезжают за опытом люди из самых разных уголков нашей страны и из-за рубежа: например, на занятии, которое я посетила, были «ученики» из Казахстана, Хабаровска, Санкт-Петербурга. Не осталась школа без внимания и со стороны власти. Академия принимает участие в проекте администрации Ставрополя «Здоровые города» и городской программе «Здоровое долголетие». В 2014 году академия стала лауреатом региональной премии «Гражданская инициатива» в номинации «Здоровье нации».

Академия здоровья учит главному: у каждого есть свобода выбора, именно от ваших мыслей зависит ваша жизнь. И когда в душе появляется энергия полета, тело готово следовать за душой в любые дали.

Наталья АРДАЛИНА, специально для «Ставропольской правды»

http://www.stapravda.ru/20160831/akademiya_zdorovogo_obraza_zhizni_vasiliya_skakuna__uchim_lyudey_96241.html