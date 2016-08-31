Аграрии Ставрополья приступили к подготовке почвы под осенний сев

В министерстве сельского хозяйства Ставрополья прошло региональное совещание по сезонным проблемам АПК, провел которое глава ведомства Владимир Ситников. Первым был заслушан отчет о ходе уборки пропашных культур. Так, сахарная свекла убрана на площади 4,3 тысячи га – это 12,4 % к плану. Накопано 267,8 тысяч тонн при средней урожайности 622,3 ц/га. Наибольшая урожайность зафиксирована в СХ племколхозе «Россия» Новоалександровского района – 761,6 ц/га. Как сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства СК, кукурузы на зерно убрано 13,9 тысяч тонн с площади 2,1 тысяч га при средней урожайности 65,5 ц/га. Подсолнечник – с площади 13 тысяч га, валовый сбор его составил 26,1 тысяч тонн при средней урожайности 20 ц/га. Кормов на текущую дату заготовлено больше, чем в прошлом году – 165,8 тысяч тонн (2015 год – 132 тысячи). Аграрии края приступили к подготовке почвы под посев озимых культур. Работы проведены на площади 894,7 тысяч га. Владимир Ситников поручил подготовить график предпосевных совещаний с участием представителей науки, агропроизводителей, представителей смежных организаций регионального агропрома.

http://www.stapravda.ru/20160831/agrarii_stavropolya_pristupili_k_podgotovke_pochvy_pod_osenniy_s_96246.html