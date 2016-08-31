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31 августа 2016 г.
239 роз в каждом школьном дворе / «Ставропольская правда» от 31 августа 2016 г.

239 роз ко Дню города высадят в каждом школьном дворе Ставрополя

Розы на клумбах Ставрополя

Лидеры ученического самоуправления Ставрополя, принявшие участие в традиционной августовской педагогической конференции, выступили с призывом поддержать инициативу главы администрации краевого центра по сохранению традиций архитектурно-художественного облика города и его неофициального статуса «города роз». В рамках акции «Что я сделал для города Ставрополя» ребята предложили к 239-й годовщине столицы края в каждом школьном дворе высадить по 239 кустов роз.

Коллективы детских садов и учреждений культуры также решили принять участие в этой акции.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20160831/239_roz_ko_dnyu_goroda_vysadyat_v_kazhdom_shkolnom_dvore_stavrop_96231.html
Фотография к статье 239 роз ко Дню города высадят в каждом школьном дворе Ставрополя
Розы на клумбах Ставрополя
Розы на клумбах Ставрополя
Фото: пресс-службы администрации Ставрополя
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