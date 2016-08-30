Все 46 школ Ставрополя готовы к новому учебному году

Все школы Ставрополя, а их 46, готовы к новому учебному году. Такое заключение дала межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители городской администрации, Роспотребнадзора, министерства здравоохранения, Ростехнадзора и МЧС. Специалисты тщательно проверили учебные заведения, уделив особое внимание безопасности детей: наличию огнетушителей и кнопок оповещения, санитарному состоянию помещений и организации питания.

К началу учебного года во всех школах Ставрополя проведены косметический и капитальный ремонты: заменены окна, проверены электрощиты, отреставрированы спортивные и актовые залы, учебные кабинеты, мастерские, пищеблоки, коридоры и рекреации. В ряде учебных заведений обновили системы отопления, канализации и вентиляции, провели реконструкцию кровли крыш. Все школы краевого центра полностью взяты под охрану, укомплектованы тревожными кнопками, системами пожарной автоматики и видеонаблюдения.

Как сообщили в администрации Ставрополя, 1 сентября за школьные парты сядет рекордное число ребят – 42 тысячи человек. Из них более пяти тысяч – первоклассники.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20160830/vse_46_shkol_stavropolya_gotovy_k_novomu_uchebnomu_godu_96229.html