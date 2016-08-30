Валерию Калугину отказано в регистрации в кандидаты в депутаты Кисловодска

Кисловодский городской суд отменил регистрацию кандидата в депутаты Думы города-курорта Кисловодска пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 Валерия Калугина. Причиной отмены регистрации экс-прокурора стали нарушения избирательного законодательства, а непосредственно – юридически неверное оформление документов на выдвижение и регистрацию.

В зал суда В. Калугин не явился.

Л. НИКОЛАЕВА

http://www.stapravda.ru/20160830/valeriyu_kaluginu_otkazano_v_registratsii_v_kandidaty_v_deputaty_96240.html