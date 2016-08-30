В Ставрополе задержан подозреваемый в воровстве из дачных домов

Сотрудниками уголовного розыска управления МВД по Ставрополю задержан вор, который неоднократно проникал в дачные домовладения, где похищал деньги и ценные вещи. В частности выяснилось, что злоумышленник в городе Михайловске проник через незапертую дверь в дом одного из местных жителей, нанес ему телесные повреждения, похитил деньги и скрылся. Общая сумма ущерба составила более 35 тысяч рублей.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20160830/v_stavropole_zaderzhan_podozrevaemyy_v_vorovstve_iz_dachnykh_dom_96230.html