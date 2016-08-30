Супружеская пара осуждена на Ставрополье за продажу фальсифицированной водки
В Изобильненском районе суд вынес приговор 51-летнему жителю Изобильного Магамеду Алиеву и его 30-летней супруге Анне, которые продавали в принадлежащем им продовольственном магазине под видом водки спиртосодержащую жидкость в стеклянных бутылках с этикетками «Финская», «Водка Финская серебро», «Водка Финский стандарт». По заключению эксперта, в этой жидкости содержался токсичный микрокомпонент. В ходе судебного заседания Алиевы полностью признали свою вину и раскаялись. Приговором суда каждому из супругов назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, сообщили в краевом управлении СКР.