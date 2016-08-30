Ставропольские спасатели очистили парк Победы от старых кустарников и сухих деревьев

Более ста сотрудников Главного управления МЧС России по СК приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия». Спасатели очистили территорию парка Победы в краевом центре, вырубили старые кустарники, произвели распил сухих деревьев. Напомним, впервые Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» прошел по всей стране в 2013 году. В нынешнем году акция прошла под девизом «Страна моей мечты!».

http://www.stapravda.ru/20160830/stavropolskie_spasateli_ochistili_park_pobedy_ot_starykh_kustarn_96218.html