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30 августа 2016 г.

Ставропольские спасатели очистили парк Победы от старых кустарников и сухих деревьев

Сотрудники ГУ МЧС России по СК приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия».

Более ста сотрудников Главного управления МЧС России по СК приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия». Спасатели очистили территорию парка Победы в краевом центре, вырубили старые кустарники, произвели распил сухих деревьев. Напомним, впервые Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» прошел по всей стране в 2013 году. В нынешнем году акция прошла под девизом «Страна моей мечты!».

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160830/stavropolskie_spasateli_ochistili_park_pobedy_ot_starykh_kustarn_96218.html
Фотография к статье Ставропольские спасатели очистили парк Победы от старых кустарников и сухих деревьев
Сотрудники ГУ МЧС России по СК приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия».
Сотрудники ГУ МЧС России по СК приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия».
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
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