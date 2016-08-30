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30 августа 2016 г.

Сообщить о завышенных ценах на ярмарках можно по телефону в администрации Ставрополя

С начала года в Ставрополе проведено 63 сельскохозяйственные ярмарки, которые посетили свыше 30 тысяч человек. На них было реализовано более 735 тонн продукции. Подобные мероприятия позволяют обеспечить население города качественными и недорогими продуктами питания. На очередном планерном совещании глава администрации Ставрополя А. Джатдоев дал поручение увеличить количество площадок для проведения ярмарок выходного дня и акций «Овощи к подъезду». Особое внимание будет уделено ценовой политике. Если цены завышены или продукция несоответствующего качества, просьба сообщить об этом в администрацию города по телефонам: 22-15-73; 23-06-54.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20160830/soobschit_o_zavyshennykh_tsenakh_na_yarmarkakh_mozhno_po_telefon_96228.html
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