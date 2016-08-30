Матвею Бахмацкому необходимо пройти курс реабилитации, чтобы он заговорил. Нужна ваша помощь!
1
30 августа 2016 г.

Показательный рыцарский турнир провели на Терском конном заводе

На Терском племенном конном заводе №169 при поддержке Руководства СКФО, Правительства Ставропольского края, Российской Ассоциации коннозаводчиков арабской породы, Федерации конного спорта России прошел День открытых дверей. По традиции это яркое действо собрало гостей не только со всего Ставрополья, а и со всего Юга России.

В этом году в рамках праздника московская группа конных каскадеров «Каро» представила реконструкцию рыцарского турнира. Гостям Терского конезавода выпала уникальная возможность погрузиться в манящий мир Средневековья. Один за другим выезжали на ристалище закованные в броню рыцари. Ломались копья, выбивались из рыцарских рук щиты, падали сраженные соперником рыцари. Помимо рыцарского турнира зрители увидели и великолепную джигитовку, в исполнении московских гостей.

Во время праздника на территории конезавода работали десятки разнообразных площадок. Каждый гость мог найти занятие по душе. Можно было даже организовать собственную фотосессию и «примерить» разнообразные образы. Например, почувствовать себя Робин Гудом и научиться стрелять из лука. Специально для самых маленьких участников праздника были организованы творческие мастерские. Под руководством опытных дизайнеров и художников, юные таланты создавали свои произведения. Были и конкурсы. Самый яркий из них – чемпионат по костюмированному детскому конкуру. А еще малыши могли сфотографироваться с байкерами и оседлать их железных коней.

Внимание гостей праздника привлекла выводка арабских лошадей. Это шок дало возможность конезаводчикам продемонстрировать свою селекционную работу и услышать мнение коллег – профессионалов. В «День открытых дверей – 2016» выбрали абсолютного чемпиона «Звезды Пятигорья – 2016». Им стал рыжий жеребец Напевный от Пилигрима и Нагрузки — прямой потомок известного во всем мире Асуана.

Николай БЛИЗНЮК , при содействии пресс-службы ТКЗ-169
http://www.stapravda.ru/20160830/pokazatelnyy_rytsarskiy_turnir_proveli_na_terskom_konnom_zavode_96237.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Готова ли ваша семья сортировать мусор перед тем, как избавиться от него?
Спорт
Показательный рыцарский турнир провели на Терском конном заводе
Кисловодчане подняли флаг военно-патриотического движения «Юнармия» на вершину горы Фишт
Чемпионат «Большая рыбалка» соберет рыбаков в Ингушетии
Россия проведет альтернативные соревнования для паралимпийцев
Спартакиада среди работников ветеринарной службы прошла на Ставрополье
Ставропольский край
Форум Ставропольского краевого совета женщин состоялся в Ставрополе
На Ставрополье завершилась детская оздоровительная кампания
Результаты 5-го тура чемпионата России по футболу в зоне «Юг»
В ставропольских школах проверяют пожарную безопасность
1 сентября в школы Ставропольского края пойдут 278 тысяч человек

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!