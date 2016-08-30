Показательный рыцарский турнир провели на Терском конном заводе

На Терском племенном конном заводе №169 при поддержке Руководства СКФО, Правительства Ставропольского края, Российской Ассоциации коннозаводчиков арабской породы, Федерации конного спорта России прошел День открытых дверей. По традиции это яркое действо собрало гостей не только со всего Ставрополья, а и со всего Юга России.

В этом году в рамках праздника московская группа конных каскадеров «Каро» представила реконструкцию рыцарского турнира. Гостям Терского конезавода выпала уникальная возможность погрузиться в манящий мир Средневековья. Один за другим выезжали на ристалище закованные в броню рыцари. Ломались копья, выбивались из рыцарских рук щиты, падали сраженные соперником рыцари. Помимо рыцарского турнира зрители увидели и великолепную джигитовку, в исполнении московских гостей.

Во время праздника на территории конезавода работали десятки разнообразных площадок. Каждый гость мог найти занятие по душе. Можно было даже организовать собственную фотосессию и «примерить» разнообразные образы. Например, почувствовать себя Робин Гудом и научиться стрелять из лука. Специально для самых маленьких участников праздника были организованы творческие мастерские. Под руководством опытных дизайнеров и художников, юные таланты создавали свои произведения. Были и конкурсы. Самый яркий из них – чемпионат по костюмированному детскому конкуру. А еще малыши могли сфотографироваться с байкерами и оседлать их железных коней.

Внимание гостей праздника привлекла выводка арабских лошадей. Это шок дало возможность конезаводчикам продемонстрировать свою селекционную работу и услышать мнение коллег – профессионалов. В «День открытых дверей – 2016» выбрали абсолютного чемпиона «Звезды Пятигорья – 2016». Им стал рыжий жеребец Напевный от Пилигрима и Нагрузки — прямой потомок известного во всем мире Асуана.

http://www.stapravda.ru/20160830/pokazatelnyy_rytsarskiy_turnir_proveli_na_terskom_konnom_zavode_96237.html