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30 августа 2016 г.

Пациентам Балахоновского ПНИ доступны санаторно-курортные услуги – как в здравницах КМВ

Постояльцам Балахоновского ПНИ можно только позавидовать. Физиотерапевтический кабинет, который был открыт здесь более четверти века назад, регулярно пополняется самым современным оборудованием. И на сегодняшний день он оснащен аппаратами магнитотерапии, светолечения, СМТ-терапии, дарсонвализации и ингаляции. Недавно в широкий перечень процедур добавилось грязелечение аппликаторами лечебными грязевыми и кислородотерапия.

– Для лечения проживающих интерната применяется та же грязь, что и в здравницах Кавказских Минеральных Вод, – говорит заведующая медицинским отделением ПНИ врач терапевт Наталья Диколенко. – Это уникальная по своим свойствам грязь озера Тамбукан помогает улучшать здоровье. То же самое можно сказать и о кислородных коктейлях,  - они повышают иммунитета, способствуют физической активности, улучшают интеллектуальные способности, сон и общее самочувствие наших постояльцев.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20160830/patsientam_balakhonovskogo_pni_dostupny_sanatornokurortnye_uslug_96180.html
Фотография к статье Пациентам Балахоновского ПНИ доступны санаторно-курортные услуги – как в здравницах КМВ
Пациенты Балахоновского психоневрологического интерната получают санаторно-курортные услуги, не покидая учреждения
Пациенты Балахоновского психоневрологического интерната получают санаторно-курортные услуги, не покидая учреждения
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