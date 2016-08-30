Народный этап / «Ставропольская правда» от 30 августа 2016 г.
Народный этап конкурса «Туристический бренд России» продлится до 1 сентября
Федеральное агентство по туризму проводит открытый Всероссийский конкурс «Туристический бренд России». До 1 сентября проходит народный этап конкурса, в котором может принять участие каждый желающий. Правила конкурса размещены на сайте www.турбрендроссии.рф. Сбор работ осуществляется через электронную почту konkurs@russiatourism.ru.
А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20160830/narodnyy_etap_konkursa_turisticheskiy_brend_rossii_prodlitsya_do_96219.html
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