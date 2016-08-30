На Ставрополье завершилась детская оздоровительная кампания

Из санаторно-оздоровительного лагеря «Красный десант», расположенного на Азовском побережье, вернулась последняя группа отдохнувших детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В течение лета в этом лагере состоялось три заезда, всего его посетили 445 ставропольских детей. Они получали оздоровительные процедуры, такие как массаж, ингаляции, лечебные ванны. Всего с начала года министерством труда и социальной защиты населения края приобретено более 7,6 тысячи путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – на 15% больше, чем в 2015 году. Это стало возможным за счет финансирования из бюджета края и дополнительно выделенных средств из федерального бюджета.

Кроме организации летнего отдыха этой категории ребят специалисты предоставляют бесплатные путевки в санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, детские загородные оздоровительные центры и лагеря с дневным пребыванием детей. Эти меры являются большим подспорьем для многодетных, малообеспеченных семей, семей, в которых воспитываются опекаемые дети, в том числе инвалиды.

Как поясняют специалисты министерства, для постановки на очередь для получения оздоровительных путевок в 2016 году граждане, чей доход не превышает величины прожиточного минимума, установленного на Ставрополье, могут обращаться в государственные учреждения социального обслуживания населения по месту жительства.

По материалам органов власти СК

http://www.stapravda.ru/20160830/na_stavropole_zavershilas_detskaya_ozdorovitelnaya_kampaniya_96193.html