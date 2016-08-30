На Ставрополье мужчина украл у друга 100 тысяч рублей, подаренных на свадьбу

В дежурную часть отдела МВД по Ипатовскому району обратился житель поселка Советское Руно, который сообщил о пропаже 100 тысяч рублей, подаренных ему на бракосочетание. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что преступление совершил 24-летний житель Благодарненского района, давний друг потерпевшего. Находясь в гостях, нетрезвый злоумышленник, воспользовавшись предоставленным ночлегом в комнате с подарками, украл из коробки более 100 тысяч рублей. Подозреваемой задержан. Он полностью признал свою вину и выдал похищенные деньги.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20160830/na_stavropole_muzhchina_ukral_u_druga_100_tysyach_rubley_podaren_96236.html