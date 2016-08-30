Куда идут «парковочные» деньги в Ставрополе?

Платные парковки Ставрополя уже позволили муниципальным властям в этом году направить дополнительные средства, поступившие в бюджет, на масштабный ремонт дорог в Юго-Западном микрорайоне.

Всего пару лет назад, решая проблему перегруженности дорог города автотранспортом, администрация разработала программу реформы, включающую в себя ремонт и расширение дорог, закупку эвакуаторов и многое другое. В том числе обустройство платных парковок, которые во всех крупных городах мира используются не только для привлечения дополнительных средств в муниципальные бюджеты, но и для борьбы с пробками. Однако реализация такой программы требует больших средств, которых в условиях финансового кризиса в бюджете просто нет. Выход был найден за счет муниципально-частного партнерства, хорошо зарекомендовавшего себя в Ставрополе.

В прошлом году был проведен открытый конкурс и заключен инвестиционный контракт с компанией, уже имевший опыт в парковочном бизнесе в Москве и Краснодаре. Проект предусматривает обустройство почти 4000 парковочных мест на тех участках автодорог, где отмечается наибольшее скопление транспорта. Напряженной отмечалась ситуация в Юго-Западном микрорайоне и центральной части города. На сегодняшний день в городе примерно полторы тысячи парковочных мест.

Стоит отметить, что инвестор ведет работы исключительно на свои средства. Ни копейки из городского бюджета на парковки не потрачено. Плата за парковочное место составляет всего 30 рублей. Все вырученные деньги зачисляются в бюджет. Часть этих поступлений в виде чистого дохода остается в распоряжении города и направляется в дорожный фонд, другая часть перечисляется исполнителю, который несет затраты на оборудование парковок, их содержание, обслуживание и так далее. После выполнения инвестиционного контракта все парковочные места полностью перейдут в муниципальную собственность, и городская доля в доходах от платных парковок возрастет до 100 процентов.

Практика эксплуатации платных муниципальных парковок уже показала, что там, где они были организованы, транспортная ситуация улучшилась, заторы снизились, так как практически на всех парковках имеются свободные места. Так что в течение дня желающие могут оставить машину без ущерба для движущегося транспортного потока.

А. РУСАНОВ , по материалам пресс-службы адми-нистрации Ставрополя

http://www.stapravda.ru/20160830/kuda_idut_parkovochnye_dengi_v_stavropole_96234.html