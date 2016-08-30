Кисловодчане подняли флаг военно-патриотического движения «Юнармия» на вершину горы Фишт

Группа курсантов и преподавателей кисловодского Центра военно-патриотического воспитания, туризма и экскурсий (ЦЕНТУР) совершила многодневный переход по Кавказскому биосферному заповеднику и по поручению штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Ставропольского края подняла на вершину горы Фишт юнармейский флаг.

Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России и поддержано президентом Российской Федерации. Оно призвано объединить все организации, органы, занимающиеся допризывной подготовкой граждан. Юнармейцам ДОСААФ России даст возможность обучаться на базе своих объектов. Цель движения — вызвать интерес у подрастающего поколения к географии, истории России и ее народов, биографиям героев, выдающихся отечественных ученых и полководцев. В конце мая в подмосковной Кубинке состоялся учредительный слет движения, в котором участвовали делегаты изо всех регионов России, в том числе и ставропольцы.

Затем вопросы создания Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» были рассмотрены в Ставрополе на выездном заседании Межведомственной комиссии по подготовке к военной службе и военно-патриотическому воспитанию. На заседании начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ – заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров доложил, что отделения «Юнармии» уже созданы в 30 регионах страны.

22 августа на базе кисловодского Центра военно-патриотического воспитания, туризма и экскурсий прошло собрание учредителей городского юнармейского отряда. А уже на следующий день на мемориале «Журавли» под флагом «Юнармии» состоялись проводы курсантов и преподавателей «ЦЕНТУРа» в выездной краткосрочный профильный спортивно-туристический лагерь «Фишт – 2016». Обращаясь к курсантам, директор «ЦЕНТУРа» полковник Сергей Мерзеликин подчеркнул, что штаб юнармии Ставропольского края поручил их туристической группе поднять флаг «Юнармии» на вершину горы Фишт.

Гора Фишт (2867,7 метров над уровнем моря) – самая высокая из вершин на территории Республике Адыгея. Она овеяна множеством легенд и среди туристов слывет «сакральной». Но еще больше Фишт известен тем, что в годы Великой Отечественной войны на окружающих его перевалах шли ожесточенные бои. Так что пронести флаг «Юнармии» через перевалы Воинской Славы и поднять его на вершину Фишта – знаковая акция для зарождающегося общественного движения.

Пешеходная часть экспедиции началась с туристского приюта «Партизанская поляна». Там кисловодские юнармейцы случайно встретились с местным жителем, сыном фронтовика Рафиком Авджяном. В свои 70 лет Рафик Заренович абсолютно бескорыстно стал хранителем памяти о героях Великой Отечественной войны. На всех прилегающих к Фишту перевалах он вывесил флаги России и Бессмертного полка «Спасибо деду за Победу». Ураганные ветры часто рвут и срывают эти флаги. Тогда «дедушка Рафик» надевает рюкзак потяжелее (чтобы не сдуло со скал) и отправляется менять обтрепавшиеся флаги на новые. И так из месяца в месяц, из года в год.

На Партизанской поляне Рафик Заренович рассказал кисловодским юнармейцам о боях на перевалах Главного Кавказского хребта, показал портреты советских генералов и рядовых красноармейцев, защитивших Родину от немецко-фашистских захватчиков. А затем по его предложению курсанты и преподаватели «ЦЕНТУРа» по аналогии с шествием «Бессмертного полка построились с этими портретами на Партизанской поляне.

На следующий день ребята не раз вспоминали знаменитые строки Владимира Высоцкого «Если шел за тобой как в бой…» Переход с тяжелыми рюкзаками от Партизанской поляны до перевала Гузерипль (1975 метров над уровнем моря) вымотал всех до предела. На перевале кисловодские юнармейцы осмотрели памятник с красной звездой, мемориальные доски, установленные в память о бойцах Красной Армии, сражавшихся на этом месте. А также убедились, что флаги, вывешенные дедушкой Рафиком, находятся в хорошем состоянии.

После отдыха и обеда участники экспедиции вышли по отрогам горы Оштен на перевал «Армянский» (1833 метра над уровнем моря). Казалось, сил уже совсем не осталось. Но по команде полковника Мерзеликина все встали и пошли вниз по крутой тропинке, проложенной сквозь заповедный буковый лес. Через час перешли реку Белую и достигли обширной поляны, где расположен знаменитый туристический приют «Фишт». Здесь поставили палатки и переночевали.

Несмотря на усталость, на следующий день встали в пять утра. Одна группа во главе с Сергеем Мерзеликиным отправилась с флагом «Юнармии» на штурм вершины Фишта. Другая – поднялась на Белореченский перевал (1788 метров над уровнем моря), который официально удостоен звания «Перевал Воинской Славы».

Ближе к полудню подул сильный порывистый ветер. Он значительно осложнил восхождение. Но полковник Мерзеликин – опытный альпинист. Отправив вниз ослабевшего курсанта, Сергей Петрович вместе с преподавателями «ЦЕНТУРа» выполнил поставленную задачу – развернул флаг «Юнармии» на вершине Фишта.

На следующий день все участники экспедиции благополучно вернулись на Партизанскую поляну. Пришли еле живые от усталости. Но стоило искупаться в горном озере рядом с приютом, как усталость испарилась, и юнармейцы погрузились в бытовые хлопоты – готовили ужин, упаковывали снаряжение. Надо ли говорить, что спали все как убитые. Тем не менее, поутру многие опять побежали купаться в горном озере.

Спустя несколько часов юнармейцы заняли свои места в автобусе и с нетерпением поглядывали в окна, когда же появится пункт пропуска на административной границе Ставропольского края, а затем и стелла с надписью «Кисловодск».

Так что акция, приуроченная к созданию кисловодского отряда «Юнармии», удалась и запомнится ее участникам надолго.

http://www.stapravda.ru/20160830/kislovodchane_podnyali_flag_voennopatrioticheskogo_dvizheniya_yu_96223.html