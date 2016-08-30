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30 августа 2016 г.

Кандидат в депутаты сельсовета убита на Ставрополье

Убита канддат в депутаты от «Единой России» Незлобненского сельсовета Галина Ищенко. Тело 54-летней женщины было обнаружено в ее доме. Она была связана. Г. Ищенко возглавляла «Союз индивидуальных предпринимателей Незлобненского сельсовета».

Как рассказали в краевом управлении СКР, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ – убийство, сопряженное с разбоем. Основная версия следствия – корыстный мотив: в доме разбросаны вещи, также есть данные о похищении ювелирных украшений и иных ценностей.

Гибель женщины с выборной кампанией следствие не связывает. Что касается выборов, то, по данным крайизбиркома, они будут отложены на срок до трех месяцев. Оставшемуся кандидату придется подождать до тех пор, пока не появится еще один кандидат.

И. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20160830/kandidat_v_deputaty_selsoveta_ubita_na_stavropole_96224.html
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