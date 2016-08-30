Как дела с развитием культуры на селе, обсудили в поселке Новотерском

В поселке Новотерском Минераловодского городского округа на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система» (филиал № 6) состоялось выездное расширенное заседание коллегии министерства культуры Ставропольского края под председательством министра Татьяны Лихачевой.

В работе коллегии приняли участие заместитель главы администрации Минераловодского городского округа Олег Мельников, руководители органов управления культуры администраций городских округов и муниципальных районов, а также директора государственных и муниципальных учреждений культуры края.

Рассмотрены состояние и перспективы развития сферы культуры села, опыт реализации культурной политики в Минераловодском городском округе, а также вопрос об интеграции и взаимодействии учреждений культуры и сферы туризма в Ставропольском крае. С докладом по основному вопросу выступила начальник отдела по организации культурно-досуговой деятельности, библиотечного дела, народного творчества, образовательной деятельности в сфере культуры министерства культуры СК Татьяна Григорова. Она, в частности, отметила, что в 2015 году всеми учреждениями культуры края, в том числе сельскими, успешно выполнены задачи, предусмотренные государственной программой СК «Сохранение и развитие культуры». При этом в центре внимания находились проблемы материально-технической базы, закрепления в селе квалифицированных специалистов культуры, независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры.

В ходе дискуссии Татьяна Лихачева особо отметила важность работы по подготовке специалистов для отрасли, включая обучение их фандрайзингу, и предложила провести слет молодых специалистов отрасли культуры в первом полугодии 2017 года.

С информацией «Об опыте реализации культурной политики в Минераловодском городском округе Ставропольского края» выступил председатель комитета по культуре администрации округа Давид Кобалия. Включение данного вопроса в повестку коллегии связано с созданием в 2015 году Минераловодского городского округа Ставропольского края. В результате структурных изменений все учреждения культуры, расположенные в городских и сельских поселениях, переданы в подчинение комитету по культуре администрации округа, который наделен функциями и полномочиями учредителя. Осуществлена реорганизация муниципального бюджетного учреждения культуры Центр народного творчества и досуга города Минеральные Воды в Централизованную клубную систему Минераловодского городского округа путем присоединения к нему муниципальных бюджетных учреждений сельских поселений округа.

Интеграции и взаимодействию учреждений культуры и сферы туризма в Ставропольском крае посвятил свое выступление начальник отдела по развитию туристской деятельности министерства культуры СК Евгений Ступников, отметив достигнутые отраслью значительные результаты в реализации ряда проектов. На коллегии также подчеркивалось: вовлечение учреждений культуры в туристский оборот должно происходить с изменением целевых ориентиров их работы, с закреплением в качестве одного из приоритетов привлечения туристов и разработки специальных программ, а также с соответствующим запросам времени преобразованием внутреннего пространства учреждений. Практика последних лет показывает, что туристы все больший интерес начинают проявлять не к большим, а к малым учреждениям культуры (музеям и т. д.), которые имеют узкую специализацию и продолжают сохранять камерность в своей работе. Ставропольский край обладает значительным потенциалом и достаточными ресурсами, которые могут быть предложены туристам. Своим видением темы поделилась директор Государственного музея-заповедника М.Ю. Лермонтова Ирина Сафарова, подробно рассказав об участии музея во всевозможных форумах с представителями туриндустрии, совместной работе с туроператорами Кавказских Минеральных Вод. Все это позволило дополнительно привлечь организованных посетителей в музей, для чего и были разработаны специальные варианты укороченных экскурсий, полностью пересмотрена система организации приема посетителей. Появилась мобильность, вариативность обслуживания. Возрождение опыта проведения научных лермонтовских конференций также благотворно сказалось на связях музея с турфирмами. Многие экскурсоводы стали постоянными их участниками, вырос авторитет музея, соответственно, и интерес к нему. Появилось новое направление: «Лермонтовские места как объекты туристического показа». Новым направлением, востребованным на рынке, стало создание так называемого полного туристического цикла. В него входит встреча, сопровождение, трансферы, проживание, питание, культурная программа, отправление. Над этим сейчас активно работают музей и заинтересованные туроператоры.

Главный библиотекарь Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского Елена Лиханос рассказала о роли библиотеки в формировании культуры туризма и отдыха. Работу, направленную на формирование и развитие культуры туризма и отдыха лиц с ограниченными возможностями здоровья, библиотека ведет уже несколько лет по программе «Доступный туризм». В 2013 году была разработана первая внутрибиблиотечная тематическая программа «Векторы инновационного развития: доступный туризм и специальная библиотека – перспектива в интеграции». Главным итогом ее реализации стало создание центра информационно-консультационной поддержки доступного туризма «Инватур-инфо». Это пока единственная подобная структура в регионе. Нет прямых ее аналогов и на отечественном уровне. Важное направление в деятельности центра – информационно-библиографическое, а также развитие партнерских связей. На интернет-странице библиотеки работает раздел «Доступный туризм», в котором представлены ссылки на тематические веб-ресурсы, а также краткая информация о турфирмах, работающих с особой категорией туристов.

http://www.stapravda.ru/20160830/kak_dela_s_razvitiem_kultury_na_sele_obsudili_v_poselke_novoters_96215.html