Интернет-кавалер взял в долг у жительницы Пятигорска более 100 тысяч рублей и скрылся

34-летний житель Пятигорска познакомился в одной из социальных сетей с местной жительницей. В ходе общения он уговорил девушку оформить кредит на сумму свыше 100 тысяч рублей и передать все средства ему в долг. Кавалер обязался вернуть деньги в течение недели, но после их получения скрылся. Потерпевшая обратилась в полицию, которая вскоре задержала злоумышленника. Как сообщили в полиции, проверяется причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20160830/internetkavaler_vzyal_v_dolg_u_zhitelnitsy_pyatigorska_bolee_100_96227.html