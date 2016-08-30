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30 августа 2016 г.

Интернет-кавалер взял в долг у жительницы Пятигорска более 100 тысяч рублей и скрылся

34-летний житель Пятигорска познакомился в одной из социальных сетей с местной жительницей. В ходе общения он уговорил девушку оформить кредит на сумму свыше 100 тысяч рублей и передать все средства ему в долг. Кавалер обязался вернуть деньги в течение недели, но после их получения скрылся. Потерпевшая обратилась в полицию, которая вскоре задержала злоумышленника. Как сообщили в полиции, проверяется причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20160830/internetkavaler_vzyal_v_dolg_u_zhitelnitsy_pyatigorska_bolee_100_96227.html
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Интернет-кавалер взял в долг у жительницы Пятигорска более 100 тысяч рублей и скрылся
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