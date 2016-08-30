Форум Ставропольского краевого совета женщин состоялся в Ставрополе

«Вместе – мы сила!» – под таким девизом прошел форум Ставропольского краевого совета женщин в Ставрополе. Место это было выбрано не случайно. Уже несколько лет подряд ставропольчанкам, имеющим выдающиеся заслуги в социальной, медицинской и военной сферах, краевой женсовет вручает учрежденную им премию «За жертвенность и милосердие» имени Риммы Ивановой – нашей землячки, единственной женщины кавалера ордена Св. Георгия IV степени. Она была удостоена этой награды в годы Первой мировой войны за беспримерное мужество. А в здании нынешней школы-интерната № 36, до революции находилась женская гимназия, которую в свое время окончила с отличием будущая героиня.

В работе форума приняли участия 120 представительниц районных женсоветов практически из всех городов и районов Ставрополья, а также женщины-депутаты и женщины – руководители министерств и ведомств края, сотрудницы аппарата правительства СК.

В этом году победительницей премии имени Риммы Ивановой в номинации «Соцработник» стала директор школы-интерната № 36 Татьяна Захарина. В подведомственном ей учреждении учатся и живут дети с тяжелыми нарушениями слуха. В интернате ребята не только обучаются, но и имеют возможность заниматься различными видами спорта и искусства. Перед началом форума гости имели возможность посмотреть один из спектаклей, подготовленных силами школьного драмкружка.

В номинации «Медработник» победительницей стала практикующий хирург с 66-летним стажем работы в системе здравоохранения Евгения Стефаненко, работающая в центральной районной больнице Буденновска. По итогам социологического опроса, проведенного в прошлом году, она получила звание «Народного доктора».

В номинации «Женщина в погонах» премией отмечена Татьяна Фотьянова, прапорщик воинской части 74814 Буденновска, фельдшер батальона матобеспечения санитарной службы. Она в 2000 году была направлена в Чечню для выполнения боевых задач, где получила тяжелое осколочное ранение в область позвоночника. Несмотря на неутешительные прогнозы врачей, смогла выздороветь и вернулась в свою воинскую часть, где продолжает нести службу. А кроме того, создала семью и родила двух сыновей!

Еще одним важным событием форума стало вручение медалей Союза женщин России, которых удостоены министр культуры СК Татьяна Лихачева, заместитель председателя правительства – министр финансов СК Лариса Калинченко и вице-премьер правительства СК Ирина Кувалдина. Кроме того, активисткам женского движения, труженицам социальной сферы и сферы здравоохранения и спецслужб из районов и городов края вручены медали «Дочерям Отчизны».

Подвели ежегодные итоги работы районных женсоветов, отметив лучшие из них почетными грамотами и ценными подарками. Председатель краевого совета женщин Надежда Сучкова рассказала, что на выигранный грант правительства края для 40 детей, страдающих ДЦП, будут закуплены планшетные компьютеры, которые районные женсоветы вручат ребятам, чтобы те могли обучаться и развиваться с активным использованием информационных технологий.

http://www.stapravda.ru/20160830/forum_stavropolskogo_kraevogo_soveta_zhenschin_sostoyalsya_v_sta_96221.html