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30 августа 2016 г.

Доверчивый житель Ставрополья лишился 210 тысяч рублей через «Мобильный банк»

В Георгиевском районе сотрудниками полиции задержано три девушки, жительницы поселка Комсомолец, которые при помощи услуги «Мобильный банк» незаконно переводили деньги с банковской карты своего знакомого, а затем обналичивали их. Заполучив в доверительной беседе личные данные 19-летнего знакомого, девушки в течение месяца похитили с его карты более 210 тысяч рублей. Как сообщили в полиции, возбуждено уголовное дело по факту кражи, проверяется причастность к аналогичным преступлениям.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20160830/doverchivyy_zhitel_stavropolya_lishilsya_210_tysyach_rubley_cher_96206.html
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