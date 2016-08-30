Детская духовно-патриотическая воскресная школа «Радуга» завершила работу в станице Незлобной

Завершила свою работу детская духовно-патриотическая воскресная школа «Радуга», уже четвертое лето действовавшая по благословению епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона на территории Архиерейского подворья в станице Незлобной.

Нынешним летом воспитанниками «Радуги» стали более 330 мальчиков и девочек из восточных районов Ставрополья. «Радуга» не зря называется школой: в числе ее основных задач обучение детей азам православной веры, их духовно-нравственное воспитание.

Особенно запомнились воспитанникам «вечерки» у костра, где они могли неформально пообщаться с владыкой Гедеоном и духовенством Георгиевской епархии. Ребята с интересом участвовали в интеллектуальной игре «Светоч», побывали на экскурсиях в храмах города Георгиевска, поселка Нового и станицы Незлобной. Особенно запомнились познавательные паломнические поездки в храм Рождества Пресвятой Богородицы станицы Лысогорской и Свято-Георгиевский женский монастырь на горе Дубровке, посещение Петропавловского храмового комплекса близ города Ессентуки. Большую помощь в организации этих экскурсий оказал директор Георгиевского профессионального колледжа Дмитрий Жураховский, неоднократно предоставлявший летней школе автобус.

За четыре года существования школы стало доброй традицией, что в конце каждой смены воспитанники «Радуги» пишут владыке Гедеону небольшие послания, в которых делятся впечатлениями, высказывают предложения и пожелания. Вот лишь некоторые цитаты из этих замечательных детских писем.

«В школе «Радуга» я нашла много новых друзей. Очень запомнилась поездка в храмы станицы Лысогорской и города Георгиевска. Еще очень понравилось, как проходили службы. Буду скучать по всем ребятам, воспитателям и вожатым. Буду ждать следующего года, чтобы приехать сюда опять, чтобы провести время весело» (Алина Нечаева).

«Мне запомнилось празднование Дня святых благоверных Петра и Февронии и День духовного песнопения, а еще – концерт «Письма, опаленные войной». Понравилась чудесная поездка по храмам...» (Екатерина Пьянова).

«По окончании смены я изменилась, многому научилась. Благодаря «Радуге» я познакомилась с очень хорошими людьми. Благодарю вас за то, что вы организовали такую школу!» (Ангелина Кривоносова).

Ясно, что авторы этих добрых, искренних строк придут 1 сентября в школу с хорошим настроением, запасом душевных сил, желанием учиться.

http://www.stapravda.ru/20160830/detskaya_dukhovnopatrioticheskaya_voskresnaya_shkola_raduga_zave_96197.html