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29 августа 2016 г.

В ставропольских школах проверяют пожарную безопасность

В ставропольских школах проверяют пожарную безопасность

Пожарную безопасность проверяют в школах Ставрополя сотрудники ГУ МЧС России по СК. Особое внимание уделяют работоспособности автоматических систем пожарной сигнализации, наличию огнетушителей, проверяют знание инструкции пожарной безопасности сотрудниками школы.

Накануне нового ученого года проверено 42 школы в краевом центре.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20160829/v_stavropolskikh_shkolakh_proveryayut_pozharnuyu_bezopasnost_96217.html
Фотография к статье В ставропольских школах проверяют пожарную безопасность
В ставропольских школах проверяют пожарную безопасность
В ставропольских школах проверяют пожарную безопасность
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по СК
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