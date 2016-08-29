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29 августа 2016 г.

В Ставрополе фирма самовольно захватила земельный участок

Прокуратура Ставрополя выявила факт самовольного занятия организацией земельного участка, сообщила пресс-служба прокуратуры края. Выяснилось, что ООО «Ниром» при использовании земельного участка на улице Гризодубовой не имеет оформленных надлежащим образом правоустанавливающих документов на землю. Прокуратура города возбудила в отношении «Нирома» и его генерального директора дела за самовольное занятие земельного участка. Постановления с материалами проверки направлены в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по СК.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20160829/v_stavropole_firma_samovolno_zakhvatila_zemelnyy_uchastok_96209.html
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